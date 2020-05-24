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Bir babanın göz yaşartan uykusu Evlat özlemini bir tutam saç ve oyuncaklarıyla gidermeye çalışıyor Boşanma aşamasındaki eşinden 10 yaşında bir kız çocuğu bulunan baba, velayeti annesindeki kızına olan sevgisi gözleri dolduruyor ‘Saçların çok güzel’ kızım dedikten sonra, ‘kes saçımı ve al baba’ diyen kızının bir tutam saçını koklayıp, onun en sevdiği oyuncağa sarılarak uyuyor Kızının velayetini almak isteyen baba: “En azından yaz tatillerinde benimle kalsın”

İHA

Antalya'da yaklaşık 5 yıldır boşanma aşamasındaki eşinden 10 yaşında bir kız çocuğu olan Ali Y. (37), ayrı şehirde yaşayan annesine verildiği kızının velayetini almak için hukuk mücadelesi başlattı. Mahkemenin kızını ayda 1 gün görmesine, ardından yılda bir ay yanında kalmasına müsaade etmesiyle sevinen baba, 5 yıl önce ayrı kaldığı kızının odasında onun eşyalarını ve oyuncaklarını saklıyor. Odaya da kimseyi sokmayan baba, kızının 'saçımı kes ve al baba' diyerek verdiği bir tutam saçını koklayıp, onun en sevdiği oyuncağa sarılarak uyuyor.

Bir babanın göz yaşartan uykusu Evlat özlemini bir tutam saç ve oyuncaklarıyla gidermeye çalışıyor Boşanma aşamasındaki eşinden 10 yaşında bir kız çocuğu bulunan baba, velayeti annesindeki kızına olan sevgisi gözleri dolduruyor ‘Saçların çok güzel’ kızım dedikten sonra, ‘kes saçımı ve al baba’ diyen kızının bir tutam saçını koklayıp, onun en sevdiği oyuncağa sarılarak uyuyor Kızının velayetini almak isteyen baba: “En azından yaz tatillerinde benimle kalsın”

Antalya’da yaklaşık 5 yıldır boşanma aşamasındaki eşinden 10 yaşında bir kız çocuğu olan Ali Y. (37), ayrı şehirde yaşayan annesine verildiği kızının velayetini almak için hukuk mücadelesi başlattı. Mahkemenin kızını ayda 1 gün görmesine, ardından yılda bir ay yanında kalmasına müsaade etmesiyle sevinen baba, 5 yıl önce ayrı kaldığı kızının odasında onun eşyalarını ve oyuncaklarını saklıyor. Odaya da kimseyi sokmayan baba, kızının ‘saçımı kes ve al baba’ diyerek verdiği bir tutam saçını koklayıp, onun en sevdiği oyuncağa sarılarak uyuyor.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Ali Y. (37) ile S. Y. (37), 2007 yılında görücü usulü evlendiler. Çiftin bu evliliğinden İ. N. Y. (10) isminde bir kız çocukları dünyaya geldi. 2015 yılında ise şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle S. Y., kızıyla birlikte İstanbul’a giderek eşi Ali Y.’ye boşanma davası açtı. Mahkeme, boşanmanın reddine, küçük kızın geçici olarak velayetinin annesine verilmesine ve Ali Y.’nin eşine ile çocuğu için ayrı nafaka ödemesine hükmetti. İlerleyen süre içerisinde bir aracı vasıtasıyla ‘protokol’ şartı konularak barışan çift, tekrar aralarında tartışma yaşayınca olay yine mahkemeye taşındı ve boşanma dava dosyası tekrar açıldı. Yaklaşık 5 yıldır süren boşanma davası süresince, Ali Y.’nin kızını ayda 1 gün görebilmesine izin verildi. Boşanma aşamasındaki eşinin Zonguldak’ta yaşaması sebebiyle kızını görebilmek için Antalya’dan, Zonguldak’a gitmek zorunda kalan baba Ali Y., burada kızıyla 1 gün de olsa zaman geçirmeye devam etti. Ali Y., mahkemenin 2019 yılındaki duruşmasında ise kızının yılda 1 ay yanında kalmasına müsaade etmesiyle, çocuğunu 5 yıl aradan sonra kendi evinde görmenin mutluluğunu yaşadı.

“Onu görmek için Zonguldak'a gidiyorum”
Bir ay süren mutluluğun ardından kızının geri dönmesiyle birlikte bayramı onsuz geçirecek olan Ali Y., boşanma süreci başladığından bu yana hiçbir bayramı çocuğuyla geçiremediğini aktardı. Çocuğunun velayetinin geçici olarak eşinde olduğunu anlatan Y., uzun süredir çocuğunu görmekte zorlandığını ileri sürerek, bazı zamanlarda ise icra kanalını kullandığını kaydetti. Ali Y., “Ben bazen çocuğumu icra yoluyla görüyorum. Onu görmek için Zonguldak'a gidiyorum. Mahkeme kararında evladımı ayda 1 gün görebilme şansım vardı” dedi.

“Odasını görünce gözleri doldu”
Geçen sene mahkemenin verdiği karar doğrultusunda, çocuğunun yılda bir kez ve süresinin ise 1 ay olmak üzere yanında kalabilme imkanı oluştuğunu anlatan Ali Y., “Bu odaya geçen yıl geldi bir daha da gelemedi. 2015 yılından bu yana odasına sadece 1 kez geldi. Her sene yanımda 1 ay kalma süresi var. Geçen sene buraya geldi. Odasını hemen hatırladı. Buradan gittiğinde 5 yaşındaydı. Odasına girince gözleri doldu, oyuncaklarına sarıldı. Şaşırarak, 'Bisikletim duruyor, yatağım duruyor, perde duruyor' dedi. Hiçbir şeyine dokunmadım. Odaya da kimseyi almıyorum, eşyalarını da kimseye ellettirmiyorum” ifadelerini kullandı.

Kızının saçını koklayarak uyuyor
Kızını görmek için gittiği Zonguldak’ta bir ara ona, ‘saçların ne kadar güzel’ dediğini ve ardından kızının, ‘Baba al biraz kes, sen de dursun’ dediğini gözleri dolarak anlatan Ali Y., o gün bugündür onun odasında en sevdiği oyuncuğa sarılarak ve kızının saçını koklayarak uyuduğunu dile getirdi.

“En azından yaz tatillerinde benimle kalsın”
Yıllardır gözü gibi baktığı kızının odasında, hala çocuğunun kokusunu hissettiğini de belirten Ali Y., “Benim tek varlığım çocuğum. Onu istiyorum, evliliği istemiyorum. Velayetin bana verilmesini ve burada büyümesini istiyorum. Sayın mahkeme eğer velayeti vermezse, en azından haklarımın olmasını istiyorum. Ben bir babayım. Maddi olarak Zonguldak'a gitmem de kolay değil. Her an gidemeyebilirim. En azından yaz tatillerinde benimle kalsın. Bu bile bana yeterli” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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