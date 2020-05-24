Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar sürdü

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) AYTEMİZ Alanyaspor, lig hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.<br>Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcuların morallerinin yerinde olduğu görüldü. Alanyaspor, hazırlıklarına iki günlük bayram tatilinin ardından salı günü devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-05-24 10:53:03<br>

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