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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı’nda sinemaseverler ‘arabada sinema’ ile moral bulacak

İHA

Konyaaltı Belediyesi, koronavirüs kısıtlamalarının yaşandığı günlerde 'güvenli etkinlik' arayanlar için 'arabada açık hava sineması' gösterimleri başlatacak.

Konyaaltı’nda sinemaseverler ‘arabada sinema’ ile moral bulacak

Konyaaltı Belediyesi, koronavirüs kısıtlamalarının yaşandığı günlerde ‘güvenli etkinlik’ arayanlar için ‘arabada açık hava sineması’ gösterimleri başlatacak.
Göreve geldiği günden bu yana temel belediyecilik görevlerinin yanı sıra sanatsal ve kültürel faaliyetlere ağırlık vereceklerini sık sık ifade eden Konyaaltı Belediye Başkan Semih Esen, bu kez de ‘arabada sinema’ etkinliği ile alana çıkıyor. Korona virüs salgını nedeniyle sinema salonlarının ne zaman açılacağı belirsizliğini korurken, Konyaaltı Belediyesi halkla sinemayı buluşturmaya hazırlanıyor. Sosyal mesafenin korunması ve gerekli tedbirlerin elden bırakılmaması için filmler araç içerisinde ve araçta sadece 3 kişi olacak şekilde izlenebilecek. Alanda aynı anda 150 araçtan dev perdede filmler izleyici ile buluşacak.
İlk gösterim 30 Mayıs'ta
‘Arabada sinema’ etkinliğiyle vatandaşları açık havada sinemayla buluşturmaya hazırlanan Konyaaltı Belediyesi, etkinliğin ilk filmini 30 Mayıs’ta Uncalı Mahallesindeki açık pazar yerinde gösterime sunacak. Filmler araç içerisinde ve araç radyoları açık bir şekilde izlenebilecek. Ayrıca film izlenecek alana sadece hususi araçların alınacak ve araçta en fazla 3 kişi bulunabilecek. Bunun yanında korona virüs tedbirleri kapsamında sadece 20 ile 65 yaş aralığındaki vatandaşlar sinema alanına alınacak. Sınırlı kontenjana sahip ‘Arabada Sinema’ etkinliğine katılmak isteyen vatandaşların https://konyaalti.bel.tr/rezervasyon adresinden kayıt oluşturmaları gerekiyor. Bir ay boyunca sürecek etkinlik kapsamında yerli ve yabancı çok sayıda film sanatseverlerle buluşacak.
30 Mayıs saat 21.00’taki ilk gösterimin ardından ikinci gösterim yine aynı yerde 31 Mayıs Pazar akşamı saat 21.00’de başlayacak. Bir ay sürmesi planlanan arabada sinema etkinliğinin ilk filmi ‘Aile Arasında’ olacak. Yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın yaptığı filmin senaryosunu Gülse Birsel yazdı. Komedi türündeki Türk filminin başrollerinde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri yer alıyor.
"Moral vermek istiyoruz"
Toplumun zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Esen, vatandaşların morale ihtiyacı olduğunu söyledi.
Bu düşünceyle yola çıkarak vatandaşların hem keyifli vakit geçirebilmesi hem de umutsuzluk havasını üzerinden atması için böyle bir etkinlik yapacaklarını belirten Esen, şöyle konuştu: “Biz ilk günden bu yana sanatla olan bağımızı hep diri tutmaya çalıştık. Çünkü zorlu günlerin üstesinden gelmenin ve nihai sonuca ulaşmanın yolu moralmotivasyondan geçer. Tam da bu noktada sanat devreye giriyor. Son birkaç aydır yaşadığımız bu zorlu sürecin olumsuz etkilerini silmek adına ‘arabada sinema’ etkinliği ile bir nebze de olsa yurttaşlarımıza moral vermek istedik. “

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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