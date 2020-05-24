Alanya’da apartmanda yangın paniği

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabaha karşı bir apartmanın zemin katındaki depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle bu sabaha karşı Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki depoda yangın çıktı. Masa ve sandalyelerin bulunduğu depoda alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 araç ve 12 personel yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren müdahale ile yangın güçlükle kontrol atına alınırken, dumanların mahalleyi kaplaması ise paniğe neden oldu. Yangında depo kullanılmaz hale gelirken, apartmanda da maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.