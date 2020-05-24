Kaza yapınca 'gazeteciyim' diyerek kurtulmaya çalıştı

<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücülerden Fırat S., trafik polisi sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatınca, gazeteci olduğunu iddia etti. Kaza yerindeki gazetecileri görünce de "Ben Manavgat'ta oturuyorum ama bugün çalışmıyorum, görevde değilim. Ekmek almaya gidiyorum" diyen Fırat S.'ye polis, 3 bin 150 TL ceza uyguladı.<br>Manavgat´ta D-400 karayolu üzerindeki Sorgun Bulvarı'nda bulunan alt kavşakta dün akşam Samet Bozdemir yönetimindeki 07 ACF 471 plakalı otomobil ile Fırat S. yönetimindeki 07 VU 259 plakalı otomobil, ışık ihlali nedeniyle çarpıştı. Kazada hafif yaralanan Samet Bozdemir, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobillerden yola savrulan parçalar ise Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından toplandı.<br>Kaza yapan sürücülerden Fırat S., trafik polisinin "Sokağa çıkma yasağında karayolunda ne işin vardı?" sorusuna, "Ben Alanya'da yerel bir gazetede çalışıyorum" diye cevap verdi.<br>Antalya Valiliği'nden gelen izinli listesinde adı olmayan Fırat S., kaza yerindeki gazetecileri görünce de "Ben Manavgat'ın Alanya çıkışında oturuyorum ama bugün çalışmıyorum, görevde değilim. Ekmek almaya gidiyorum. Bizim orada ekmek alabileceğim hiçbir yer yok. Ne market var, ne fırın. Ben de diğer tarafa gidiyordum" şeklinde konuştu.<br>Fırat S.'ye polis 3 bin 150 TL ceza kesip, evine gönderdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-05-24 12:17:46<br>

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