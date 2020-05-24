Karavancıların kahvaltılı, şeker ikramlı bayram sabahı

<br>Semih ERSÖZLERAslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, koronavirüs nedeniyle karavanlarında izole yaşam sürdüren vatandaşlar, Ramazan Bayramını da karavanlarında karşıladı. Kimi karavancılar bayram sabahında az da olsa özlem gidermek için birlikte kahvaltı yaptı, kimileri ise başka bir karavana gidip bayram şekeri ikram etti.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramını da kapsayacak şekilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama kapsamında milyonlarca kişi bayramı evlerinde ve sevdiklerinden uzakta geçiriyor. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili karşısında bulunan boş alanda park halindeki yaklaşık 50 karavanda yaşayanlar da bayramı sevdiklerinden uzakta ve izole şekilde geçiriyor.<br>Karavanlarda yaşayan tatilciler bayramın ilk gününde sosyal mesafe kuralına uyarak birbirleriyle bayramlaştı. Kimi tatilciler önceden hazırladıkları bayram şekerlerini karavandaki komşularına götürüp bayramlaşırken, kimileri ise özlemini duydukları bayram sabahı kahvaltısını yaşamak için komşularıyla kahvaltı yaptı. Çoğu karavancı ise yakınlarıyla cep telefonu üzerinden görüntülü görüşerek bayramlaştı.<br>'BURUK BİR BAYRAM OLUYOR'<br>Karavanının önündeki masada kolonya ve bayram şekerini hazır tutan Şükriye Sapmaz, "Kızım yurtdışında yaşıyor, köpeğim yani diğer kızımla bayramımızı burada geçiriyoruz. Sabah komşularımızla bayramlaştık, birbirimize şeker ikram ettik. Sosyal mesafeyi de koruyarak öğleden sonra hep birlikte tatlı yiyeceğiz. Buruk bir bayram oluyor tabi. Doğanın içerisinde karavanda olmak güzel" dedi.<br>CEP TELEFONU İLE BAYRAMLAŞMA<br>Hollanda'dan karavanıyla yola çıkarak Antalya'ya gelen, 4 aydır karavanında izole şekilde yaşayan Ruccet Sandıkçı, "Bayramımız harika geçiyor. Güneşimiz, güzel bir havamız var. Burada daha sağlıklı izole olabiliyoruz. Teknoloji, güzel kullanabilirsek harika bir olay. Sabah yakınlarımla, çocuklarımla ve torunlarımla hepsiyle görüntülü konuşarak bayramlaştık. Ne yapalım bu bayram da böyle oluyor" diye konuştu.<br>'DİJİTAL BİR BAYRAM KUTLANIYOR'<br>Sağlığın her şeyden daha önemli olduğunu söyleyen Gözde Gürer, "2 aydır karantina sürecini karavanda geçirdim. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle bayramda da burada kaldık. Bayramda burada olmak bir miktar hüzünlü tabi. Ailem Ankara'da yaşıyor onlarla cep telefonuyla görüntülü görüştük. Bu sene biraz daha dijital bir bayram kutlanıyor. Herkes videoyla, telefonla bayram kutluyor. İnşallah bir sonraki bayramı eskisi gibi kutlayabiliriz" dedi.<br>'BAYRAM KAHVALTISI YAPTIK'<br>Bayramı karavanında yalnız geçirdiğini belirten İsmail Akdağ, "Ailem Ankara'da yaşıyor, bayramı burada yalnız geçiriyorum. Burada en azından yalnız hissetmeyelim diye diğer karavancı arkadaşlarla bayram kahvaltısı yaptık. Birbirimize şeker ikram ettik. Eski bayramları burada tam anlamıyla yaşayamasak da elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAslı DURAN<br>2020-05-24 14:30:59<br>

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