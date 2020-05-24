Başkandan, bayramda sokağa çıkan yaşlılara kahve ikramı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkandan, bayramda sokağa çıkan yaşlılara kahve ikramı

DHA

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasından 6 saatliğine muaf tutulan 65 yaş üstü vatandaşlar, bayramın ilk gününü sokakta geçirdi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sokağa çıkan yaşlılara kahve ikramında bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara çıktı. Saat 14.0020.00 arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak üzere evlerinden çıkan vatandaşlar bol bol yürüdü. Tarihi Üçkapılar önünde bulunan 'sosyal mesafeli' banklarda oturan kişiler burada...

Başkandan, bayramda sokağa çıkan yaşlılara kahve ikramı

<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasından 6 saatliğine muaf tutulan 65 yaş üstü vatandaşlar, bayramın ilk gününü sokakta geçirdi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sokağa çıkan yaşlılara kahve ikramında bulundu.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara çıktı. Saat 14.0020.00 arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak üzere evlerinden çıkan vatandaşlar bol bol yürüdü. Tarihi Üçkapılar önünde bulunan 'sosyal mesafeli' banklarda oturan kişiler burada vakit geçirdi.<br>Muratpaşa Belediyesi tarafından kurulan stantta ise sokağa çıkan yaşlılara kahve, çiçek ve çikolata ikramında bulunuldu. Başkan Ümit Uysal, kendi pişirdiği kahveleri vatandaşlara ikram ederek, bayramlarını kutladı. Başkan Uysal, "Bu sene bütün bayramlarımızı hep pandemi koşullarında kutluyoruz. Sağlıktan daha önemli bir şey yok. İnsanlarımızla ayrıyız ancak gönüllerimiz bir. Uzun süredir evinde olan, hiç sokağa çıkmamış olan o kadar çok yaşlımız var ki onları sokakta görmek bizi çok mutlu etti. Onlar için bazı ikramlar, bank düzenlemelerimiz gibi çalışmalarımız oldu. Onlar şu an mutlu, onlar mutlu olduğu için biz de mutluyuz" dedi.<br>'PAYTAK PAYTAK YÜRÜDÜM'<br>Dışarıda olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen 68 yaşındaki Gülşen Serbest, "Geçen hafta çıktığımızda çok sıcaktı yürümemiştim. Yürümeyi unutmuşum, paytak paytak yürüdüm buraya kadar. Bugün hava çok güzel, dışarıda olduğum için çok mutlu oldum. Burada biraz oturacağım sonra yürüyerek evime gideceğim" diye konuştu.<br>Parkta bulunan banklarda oturan Süleyman Beyazyüz, "Geldik, gidiyoruz bizim için problem yok. Hareketi seviyorum, evimde 54 tane merdiven var sürekli inip çıkıyorum. Burada biraz sohbet edip evime gideceğim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-05-24 15:52:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cami hoparlöründen müzik yayınına TRAC'tan kınama
YEREL HABERLER Cami hoparlöründen müzik yayınına TRAC'tan kınama
5 kilometre kaçtı, 2 polis aracına çarpınca yakalandı
YEREL HABERLER 5 kilometre kaçtı, 2 polis aracına çarpınca yakalandı
Karavancıların kahvaltılı, şeker ikramlı bayram sabahı
YEREL HABERLER Karavancıların kahvaltılı, şeker ikramlı bayram ...
Karavancıların kahvaltılı, şeker ikramlı bayram sabahı
YEREL HABERLER Karavancıların kahvaltılı, şeker ikramlı bayram ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Türkiye aleyhine konuşanlar artık konuşmamaya başladı” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Sağlık kapasiteleriyle bizi kıyasladıkları zaman Türkiye ön plana çıkıyor” "Tarifeli uçuşlar başlamasa bile carter uçuşlarla Türkiye’ye gelmek isteyen turistlerin güvenli bir şekilde tatilini yaptırıp tekrar evlerine göndermek istiyoruz" "Tur şirketleri, operatörler ve rehberler dahil hava alanından otele kadar aldığımız tedbirleri görmeleri için davet ettik"
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Türkiye aleyhine ...
Antalya'da çocukların domates kasasında havuz keyfi Kasaları birleştirip havuz haline getiren çocuklar doyasıya eğlendiler
YEREL HABERLER Antalya'da çocukların domates kasasında havuz ...
Şehitlikte bayram hüznü
YEREL HABERLER Şehitlikte bayram hüznü
Demre'de şiddetli rüzgar seraları yerle bir etti/ Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Demre'de şiddetli rüzgar seraları yerle bir etti/ Ek ...
Aydınlatma direğinden çıkan yangın, villalara 15 metre kala söndürüldü
YEREL HABERLER Aydınlatma direğinden çıkan yangın, villalara 15 ...
Yaşlı kadından duygulandıran hareket Yaptığı ekmekleri ücretsiz dağıtan yaşlı kadın, ekmeklerinden polis ekibine de ikram etti
YEREL HABERLER Yaşlı kadından duygulandıran hareket Yaptığı ...
Kaza yapınca 'gazeteciyim' diyerek kurtulmaya çalıştı
YEREL HABERLER Kaza yapınca 'gazeteciyim' diyerek kurtulmaya çalıştı
Kaza yapınca 'gazeteciyim' diyerek kurtulmaya çalıştı
YEREL HABERLER Kaza yapınca 'gazeteciyim' diyerek kurtulmaya çalıştı
(Özel) Her bayram binlerce tatilciyi ağırlayan dünyaca ünlü Kaputaş Plajı martılara kaldı Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluşan Kaputaş'ta sessizlik hakim
YEREL HABERLER (Özel) Her bayram binlerce tatilciyi ağırlayan ...
2 bin rakımlı yayladaki korona virüs kumarına jandarma baskını Yayladaki bir restorana baskın düzenleyen jandarma 9 kişiye ve işletmeye toplamda 64 bin 231 TL para cezası kesti
YEREL HABERLER 2 bin rakımlı yayladaki korona virüs kumarına ...
Yasağı delip trafik kazasına karıştı, "Basın mensubuyum" dedi İsmi valilik basın izin listesinde görünmeyen sürücüye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Yasağı delip trafik kazasına karıştı, "Basın ...
Kumar baskınında 10 kişiye 64 bin 231 TL para cezası
YEREL HABERLER Kumar baskınında 10 kişiye 64 bin 231 TL para cezası
Alanya’da apartmanda yangın paniği
YEREL HABERLER Alanya’da apartmanda yangın paniği
Konyaaltı’nda sinemaseverler ‘arabada sinema’ ile moral bulacak
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda sinemaseverler ‘arabada sinema’ ile ...
Kemer Cumhuriyet Meydanı Projesinde sona gelindi
YEREL HABERLER Kemer Cumhuriyet Meydanı Projesinde sona gelindi
Başkan Esen, bayramda pandemi sürecinin kahramanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Esen, bayramda pandemi sürecinin ...
Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar sürdü
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar sürdü
ASAT’tan Finike’deki su arızasına müdahale
YEREL HABERLER ASAT’tan Finike’deki su arızasına müdahale
Demre'de şiddetli rüzgar seraları yerle bir etti
YEREL HABERLER Demre'de şiddetli rüzgar seraları yerle bir etti
Başkan Böcek'in tepki çeken mezarlık ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in tepki çeken mezarlık ziyareti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X