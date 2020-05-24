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Kızı, parkta ölen babasının başında feryat etti Antalya’da sokağa çıkma izninde dışarı çıkan yaşlı adam, parkta rahatsızlanarak hayatını kaybetti Haberi duyup olay yerine gelen kızı gözyaşlarına boğuldu, babasının üzeri örtülü cenazesine bakıp kaldı

İHA

Antalya'da sokağa çıkma izninden eşiyle yararlanan yaşlı adam, parkta rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Haberi duyup olay yerine gelen kızı gözyaşlarına boğuldu, babasının örtülü cenazesine bakıp kaldı.

Kızı, parkta ölen babasının başında feryat etti Antalya’da sokağa çıkma izninde dışarı çıkan yaşlı adam, parkta rahatsızlanarak hayatını kaybetti Haberi duyup olay yerine gelen kızı gözyaşlarına boğuldu, babasının üzeri örtülü cenazesine bakıp kaldı

Antalya’da sokağa çıkma izninden eşiyle yararlanan yaşlı adam, parkta rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Haberi duyup olay yerine gelen kızı gözyaşlarına boğuldu, babasının örtülü cenazesine bakıp kaldı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi, Düden Park içinde meydana geldi. Yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında verilen sokağa çıkma izniyle 72 yaşındaki Mustafa Torun ve 68 yaşındaki Hatice Torun çifti Düden Park’a geziye çıktı. Parkta bir süre dolaşan çift, şelalenin aktığı noktaya doğru yürüyüşe geçti. Köprüden geçip akarsu boyunca yürümeye başlayan Mustafa Torun, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Eşinin bayıldığını zanneden Hatice Torun’un yardımına hemen yakındaki polis ekipleri ve bekçiler koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp pili de takılı olan yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine yaşlı adamın kızı Zeynep Toker ve damadı Mehmet Toker geldi. Babasının üzerinin örtülü olduğunu gören Zeynep Toker gözyaşlarına boğuldu. Eşine ve annesine sarılan Zeynep Toker’i yakınları teskin etmeye çalıştı. Boşluktan faydalanıp babasının yüzündeki örtüyü açan ve babasına dokunan Toker, uzun süre eşine sarılıp, babasının cenazesi başında ağladı.
Mustafa Torun’un Almanya’da yaşadığı ve 6 ay önce kızının yanına geldiği öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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