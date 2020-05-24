Yaktığı çöpün içindeki boş sinek ilacı ve çakmak gazı tüpleri yangına sebep oldu

Antalya'da çıkan orman yangınında 300 metrekarelik alan zarar gördü. Yangının güneş enerji santralinin bekçisinin çöpleri yakması sonucu çıktığı belirlendi. Yangının ormana sıçraması üzerine söndürmek için çaba harcayan bekçi gözaltına alındı.

Yangın, Manavgat ilçesi Hacıobası Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait güneş enerji santralinin bitişiğindeki ormanlık alanda meydana geldi. Yangına ilk müdahaleyi tesis çalışanları yaparken, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler anında müdahalede bulunarak alevleri büyümeden söndürdü. 2 pikap, 2 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve 2 su ikmal aracının müdahalede bulunduğu yangında 300 metrekare ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıktığı yerde yapılan incelemede yangının ateş yakılması sonucu çıktığı belirlendi.

Güneş enerji santralinde bekçi olarak çalışan Nusret S., ormanın kenarında çöpleri toplayıp yaktığını belirterek, "Ateşin üzerine toprak serptikten sonra namaz kılmaya gittim. Bu sırada patlama sesi duydum. Gelip baktığımda yaktığım çöpün içerisinde bulunan boş sinek ilacı ve çakmak gazı tüplerinin patlayarak yangın çıkardığını gördüm. Hemen ormanı aradım ve yangına müdahalede bulundum" dedi.

Yangının yaktığı ateşten çıktığını itiraf eden bekçi, düzenlenen suç tutanağıyla savcılığa sevk edildi.

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