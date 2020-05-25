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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araç köprüden uçtu, kadın sürücü öldü

DHA

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Alanya ilçesinde hafif ticari aracıyla köprüden uçan sürücü Nursel Yıldız (39), yaşamını yitirdi. Alanya´nın Türkler Mahallesi´nde dün gece meydana gelen kazada Nursel Yıldız´ın kullandığı 07 NLK 65 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ali Çavuşoğlu Köprüsü´nden Kargı Çayı´na uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla araç içerisinden çıkarılan Nursel...

Araç köprüden uçtu, kadın sürücü öldü

<br>Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Alanya ilçesinde hafif ticari aracıyla köprüden uçan sürücü Nursel Yıldız (39), yaşamını yitirdi.<br>Alanya´nın Türkler Mahallesi´nde dün gece meydana gelen kazada Nursel Yıldız´ın kullandığı 07 NLK 65 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ali Çavuşoğlu Köprüsü´nden Kargı Çayı´na uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla araç içerisinden çıkarılan Nursel Yıldız´ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yıldız´ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu´na gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK<br>2020-05-25 09:09:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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