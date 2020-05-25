Araç köprüden uçtu, kadın sürücü öldü

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<br>Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Alanya ilçesinde hafif ticari aracıyla köprüden uçan sürücü Nursel Yıldız (39), yaşamını yitirdi.<br>Alanya´nın Türkler Mahallesi´nde dün gece meydana gelen kazada Nursel Yıldız´ın kullandığı 07 NLK 65 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ali Çavuşoğlu Köprüsü´nden Kargı Çayı´na uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla araç içerisinden çıkarılan Nursel Yıldız´ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yıldız´ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu´na gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK<br>2020-05-25 09:09:50<br>

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