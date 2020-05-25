Antalya'da bayram sabahına kar yağışıyla uyandılar, telefonlara sarıldılar Bayram sabahına uyandıklarında gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar Kar yağışı, bayram sabahı yaylayı beyaza bürüdü

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Antalya’nın Akseki ilçesindeki bir yayla, bayramın birinci günü beyaza bürüdü. Yaylada yaşayan vatandaşlar, sabah uyandıklarında gördükleri manzara karşısına neye uğradığını şaşırdı.

Antalya’da Ramazan Bayramı öncesinde başlayan rüzgarlı ve yağışlı hava etkisini kentin yayla kesimlerinde kar yağışıyla gösterdi. Mayıs ayının son haftasına girildiğinde Akseki ilçesinin 2 bin metre rakımlı Göktepe Yaylası’nda gece başlayan kar yağışı, yaylayı bayram sabahı beyaza bürüdü. Yaylada yaşayan vatandaşlar, sabah uyandıklarında gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla çekip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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