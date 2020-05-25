Evde kalan Antalyalılar mobil konsere balkonlardan eşlik etti Antalya’da düzenlenen mobil konser, bayrama renk kattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evde kalan Antalyalılar mobil konsere balkonlardan eşlik etti Antalya’da düzenlenen mobil konser, bayrama renk kattı

İHA

Evde kalan Antalyalılar mobil konsere balkonlardan eşlik etti Antalya’da düzenlenen mobil konser, bayrama renk kattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı’nda evlerinde kalan vatandaşlara bayram sevincini yaşatmak ve moral vermek amacıyla mobil etkinlik otobüsüyle Bayram Konserleri düzenledi. Bayramın birinci gününe denk gelen Pazar günü sokağa çıkma izni olan 65 yaş üstü vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi’nin mobil etkinlik tırından çalınan şarkılara oynayarak eşlik etti.
Bayram öncesi başlayan konserler kent merkezinin yanı sıra Elmalı, Korkuteli ve Kaş’ta bulunan vatandaşların da bayramına renk kattı. Evlerinin balkonlarından coşkuya ortak olan Antalyalılar şarkılara alkışlarıyla konsere eşlik etti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bayram boyunca mobil konserler düzenlendi. Mobil kamyon ve otobüslerle şehrin her köşesini gezen Antalya Büyükşehir Belediye Bando ve Orkestrası, Emre Dayıoğlu ve Orkestrası ile Antalya’nın Yerel Sanatçılarından oluşan ekipler çaldıkları şarkılarla vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Evlerinin balkonlarından coşkuya ortak olan Antalyalılar şarkılara alkışlarıyla eşlik etti.
Mobil konserler kapsamında Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda 1 Nisan’dan itibaren izolasyon altına alınarak kontrollü bir şekilde işe gidip gelmeleri sağlanan infaz koruma memurları da unutulmadı. İzolasyon nedeniyle bayramı ailelerinden ayrı geçirmek zorunda kalan infaz koruma memurları yurt bahçesinde sosyal mesafe kuralına bağlı kalarak ellerindeki Türk bayraklarıyla bandoya eşlik etti.
Bayramın birinci gününe denk gelen Pazar günü sokağa çıkma izni olan 65 yaş üstü vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi’nin mobil etkinlik tırından çalınan şarkılara oynayarak eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muratpaşa, 3 plaj için yetki istedi
YEREL HABERLER Muratpaşa, 3 plaj için yetki istedi
Antalya’da anız yangını
YEREL HABERLER Antalya’da anız yangını
Kaş’ta kumar oynayan 7 kişiye, 33 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kaş’ta kumar oynayan 7 kişiye, 33 bin TL ceza
Antalya'da bayram sabahına kar yağışıyla uyandılar, telefonlara sarıldılar Bayram sabahına uyandıklarında gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar Kar yağışı, bayram sabahı yaylayı beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Antalya'da bayram sabahına kar yağışıyla uyandılar, ...
SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
YEREL HABERLER SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Tüfekle annesini rehin alıp, intihara kalkıştı, 4 saatte ikna edildi
YEREL HABERLER Tüfekle annesini rehin alıp, intihara kalkıştı, 4 ...
Tüfekle annesini rehin alıp, intihara kalkıştı, 4 saatte ikna edildi
YEREL HABERLER Tüfekle annesini rehin alıp, intihara kalkıştı, 4 ...
Araç köprüden uçtu, kadın sürücü öldü
YEREL HABERLER Araç köprüden uçtu, kadın sürücü öldü
Elinde pompalı tüfekle ailesine ve polise ecel terleri döktürdü Polise kapıyı açan şahıs, bu kez içeride tüfeği çenesine dayayıp 4 saat direndi Pompalı silahlı şahsı özel harekat vazgeçirdi Antalya'da borçları nedeniyle bunalıma giren şahıs evinde pompalı tüfekle intihar girişimde bulundu
YEREL HABERLER Elinde pompalı tüfekle ailesine ve polise ecel ...
Alanya’da kamyonet köprüden çaya uçtu: 1 ölü
YEREL HABERLER Alanya’da kamyonet köprüden çaya uçtu: 1 ölü
Antalyaspor antrenmanına ailelerinden anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Antalyaspor antrenmanına ailelerinden anlamlı ziyaret
Antalyaspor antrenmanına ailelerinden anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Antalyaspor antrenmanına ailelerinden anlamlı ziyaret
Babanın evlat hasreti
YEREL HABERLER Babanın evlat hasreti
Polisten kaçan çift, motosiklet arızalanınca yakalandı Kız arkadaşı durması için defalarca uyardığını ancak dinletemediğini söyledi Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden plakasız motosikletteki çift kıskıvrak yakalandı Alt geçitte motosiklet arızalanınca genç çift yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Polisten kaçan çift, motosiklet arızalanınca ...
Sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasını son kez öptü
YEREL HABERLER Sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasını son ...
Antalya'da 65 yaş ve üstü vatandaşların adresi dünyaca ünlü Konyaltı Sahili varyantı oldu
YEREL HABERLER Antalya'da 65 yaş ve üstü vatandaşların adresi ...
Yaktığı çöpün içindeki boş sinek ilacı ve çakmak gazı tüpleri yangına sebep oldu
YEREL HABERLER Yaktığı çöpün içindeki boş sinek ilacı ve çakmak gazı ...
Kızı, parkta ölen babasının başında feryat etti Antalya’da sokağa çıkma izninde dışarı çıkan yaşlı adam, parkta rahatsızlanarak hayatını kaybetti Haberi duyup olay yerine gelen kızı gözyaşlarına boğuldu, babasının üzeri örtülü cenazesine bakıp kaldı
YEREL HABERLER Kızı, parkta ölen babasının başında feryat ...
15 Temmuz şehidinin babası: Bugün bizim için hüzün değil, gurur tablosu günüdür
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidinin babası: Bugün bizim için hüzün ...
Vali Şıldak şehitliği ziyaret edip görev başındaki personel ve yaşlılarla bayramlaştı
YEREL HABERLER Vali Şıldak şehitliği ziyaret edip görev başındaki ...
Kepez’de bayram sokaklara taştı
YEREL HABERLER Kepez’de bayram sokaklara taştı
Başkan Uysal'dan sokağa çıkan yaşlılara kahve ikramı 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara, sosyal mesafeli banklarda kahve ikram etti
YEREL HABERLER Başkan Uysal'dan sokağa çıkan yaşlılara kahve ...
Alanya'daki yangına vatandaşlar da müdahale etti
YEREL HABERLER Alanya'daki yangına vatandaşlar da müdahale etti
Başkandan, bayramda sokağa çıkan yaşlılara kahve ikramı
YEREL HABERLER Başkandan, bayramda sokağa çıkan yaşlılara kahve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X