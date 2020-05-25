Sümer Ezgü'den sağlıkçılan için 'Sağlık Olsun' şarkısı

<br>Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) TÜRK halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, koronavirüsle mücadele eden sağlık personeli için 'Sağlık Olsun' adlı şarkı besteledi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor' projesine destek veren Ezgü, 'Hadi Gari Sende Gel' şarkısını köy ve opera çalgılarıyla yeniden seslendirdi.<br>Antalya'da yaşayan Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, koronavirüs günlerinde sağlık çalışanlarına destek olmak için yeni bir şarkı besteledi. 'Sağlık Olsun' adını verdiği şarkısını koronavirüsle mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına armağan eden Sümer Ezgü'ye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan destek geldi. Çavuşoğlu sosyal medya paylaşımında, 'Haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz sağlık çalışanlarımıza hazırladığı bu güzel eser için Anadolu'nun Sesi Sümer Ezgü'yü yürekten kutluyorum' ifadelerine yer verdi.<br>BAKANLAR DA BEĞENDİ<br>'Sağlık Olsun' şarkısının video klibinde sağlık çalışanlarının canla başla koronavirüsle mücadele ettiği anlara yer verildi. Antalya'da evinde çekim yapan Sümer Ezgü, eline sazını alarak, bestelediği şarkıyı sağlık çalışanları için seslendirdi. Koronavirüs günlerinde can siperane çalışan sağlık emekçilerine teşekkür etmek ve onlara bayram hediyesi olmasını istediği için bu şarkıyı yazdığını anlatan Sümer Ezgü, "Çok güzel bir beste oldu. 'Sağlık Olsun' şarkısını Dışişleri Bakanlımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da çok beğenmiş, o da sosyal medya hesabından paylaştı. Daha sonra şarkıyı Sağlık Bakanımıza göndermiş. O da çok beğenmiş. Hasta bakıcısından hemşiresine, doktorlarına kadar kendi yaşamlarını riske atarak çalıştılar. Bu süreçte de birçok sağlık çalışanını kaybettik, onlara bir minnet duyuyoruz. Sağlık çalışanlarına ithafen bu şarkıyı yazdım" diye konuştu.<br>ÖĞRETMENLERLE BİRLİKTE BAYRAMLIK MÜZİK<br>Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün 'Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor' projesine de destek verdiğini anlatan Sümer Ezgü, öğretmen arkadaşları Utku Ulaş Cömert ve Yöresel Senfoni Orkestrası'yla birlikte çocuklar için köy ve opera çalıgılarıyla türküler söylediklerini anlattı. Koronavirüs nedeniyle öğretmenlerin evlerinde çekim yaptığını aktaran Sümer Ezgü, şöyle konuştu: "Küçük bir grubum var. Koronavirüs günlerinde herkes evde olduğu için bir hatıra kaydı yapmayı düşünürken orkestra elemanım Utku Cömert, bu kaydı büyük bir orkestrayla yapma önerisinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenler için yeni bir projesi olduğundan bahsetti. Ekibimde bulunan 32 kişilik öğretmen grubumla bu kaydı yapmak çok anlamlı olacaktı. Öğretmenler ekibi olarak bir kısım Antalya'dan bir kısım ise Konya'dan eşlik etti. Herkes evinde olduğu için çok zor bir kayıt yaptık. Çok sesli bir müzik yapıldığı için zorlandık. Doktor arkadaşım Ali Ozan Karcı da bize destek vererek ses kayıtlarını temizledi. Utku ise görüntü montajlarını yaparak ortaya çok güzel bir kayıt çıktı. Evlerden senfoni ve halk müziği orkestrasıyla 'Hadi Gari Sen de Gel' kaydını yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı da yaptığımız çalışmayı değer görmüş ve kendi sitelerinde yayınladı. Eskiden radyolarda türkülerle bayramlar kutlanırdı. Biz de Yöresel Senfoni Orkestrası'yla bayramlık müzik yapmış olduk."<br>DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN<br>2020-05-25 14:23:27<br>

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