Arazide eşyalar yandı, gökyüzünü duman kapladı

<br>Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, boş arazideki kullanılmayan mobilya ve moloz yığınlarının henüz belirlenemeyen nedenle yanması sonucu gökyüzünü duman kapladı.<br>Kepez ilçesine bağlı Altınova Mahallesi Hanımeli Sokak'ta yer alan boş arazide, kullanılmayan mobilya ve moloz yığınları yanmaya başladı. Belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede araziye gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Eşya ve molozların alev almasıyla yükselen dumanlar, gökyüzünü kapladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN<br>2020-05-25 15:16:22<br>
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