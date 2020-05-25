(Özel) Onlar bayramı evde değil, serada geçiriyor Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz: "Bayram demeden virüs önlemlerini alarak çalışmaya devam ediyorlar" Çiftçi Cevdet Özcan: "Geçen yıl bayramda geziyorduk, bu bayram halka hizmet ediyoruz"

Türkiye’nin yaş ve sebze meyve deposu Antalya’daki çiftçiler, bayramlarını evlerinde değil seralarda geçiriyor. Bayramın tüm günlerinde çalışacak olan üreticiler, Türkiye’nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için var güçleriyle çalışıyor.

Korona virüs (Covid19) salgını sonrası sokağa çıkma gibi kısıtlamalardan muaf tutulan çiftçiler, Türkiye’nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamaya bayramda da devam ediyor. Arife günü ve bayram günleri olmak üzere 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği bayram günlerinde, Antalya’daki çiftçiler bayramlarını evde değil seralarda geçiriyor. Bayramda, iç piyasadan gelen talep üzerine normalde kapalı olması gereken Antalya Toptancı Hali, üreticilerle iletişime geçerek bazı sevkiyat noktalarını açtı. Üreticilerin bayram mesaisiyle toplanan ürünler, bugün Karadeniz ve doğu illerine sevkiyatı gerçekleşti. Bayramın üçüncü ise yine tam gün mesai yapacak çiftçilerin topladığı ürünler, tüm sevkiyat alanları açık olacak halden Türkiye’ye yine ürün gönderimi gerçekleştirecek.



“Bayram demeden virüs önlemlerini alarak çalışmaya devam ediyorlar”

Sebze sevkiyatında bir sıkıntı yaşanmaması adına çiftçilerin özverili bir şekilde bayram demeden çalıştığına dikkat çeken Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, bazı şehirlerden talep gelmesi üzerine toptancı halinde bir kısmın sevkiyat amaçlı açık olduğunu söyledi. Yılmaz, “Değişik illerimizden gelen siparişleri tedarik edebilmek için bayramın birinci günü dahil çiftçilerimiz çalışıyor. Üreticilerimizle görüştük ve ürünleri toplattık. Dün toplanan sebzeler şuanda işleniyor. Şu an ki mallar, Karadeniz ve doğu illeri hatlarına gidiyor. Halkımızı sebze ve meyvesiz bırakmamak için, çiftçilerimiz ve tedarikçilerimiz var güçleriyle bayram demeden virüs önlemlerini alarak çalışmaya devam ediyorlar” dedi.



“Bayramın üçüncü günü tüm illere sevkiyat”

İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere bayramın üçüncü günü sevkiyatın gerçekleşeceğini de belirten Yılmaz, “Yarın halimiz tamamen açık olacak. Türkiye’nin her yerinden alıcılar da yarın halde olacak. Bugün kısıtlı bir sipariş döndü, yarın tüm illere sevkiyatımız sürecek” ifadelerini kullandı.



"Geçen bayramda geziyorduk"

35 yıllık çiftçilerden Cevdet Öznaz da, “Bayramda üretmeye devam ediyoruz. Halkımız mağdur kalmaması için elimizden gelen mücadele gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl bayramda geziyorduk, bu bayram halka hizmet ediyoruz” diye konuştu.

Bir başka üretici Nevzat Akcan ise çiftçilerin sıcak havada çalıştığına, “Biz de bayram seyran yok. Biz çok zahmetli iş yapıyoruz. Geçen hafta sıcaklık yüksek derecelere ulaştığında bu seralarda sıcaklık 5055 derece sıcaklığı gördük. Bayram seyran, koronaymış bizim için önemli değil. Bizim kontak kapatma şansımız yok. Üretmeye mecburuz“ ifadelerini kullandı.

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