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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyonet 250 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyonetteki sürücü Musa Gürkan (46) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Gece saat 02.30 sıralarında Alanya kırsalındaki Cindi Yaylası'ndan Çayarası Yaylası'na giden 'Tıraş Hasan' lakaplı Musa Gürkan (46) idaresindeki 07 HKG 250 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 250 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekiler kazayı 112 Acil'e bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan sürücü Musa Gürkan ile Mehmet Ali G....

Kamyonet 250 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

<br>Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyonetteki sürücü Musa Gürkan (46) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.<br>Gece saat 02.30 sıralarında Alanya kırsalındaki Cindi Yaylası'ndan Çayarası Yaylası'na giden 'Tıraş Hasan' lakaplı Musa Gürkan (46) idaresindeki 07 HKG 250 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 250 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekiler kazayı 112 Acil'e bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan sürücü Musa Gürkan ile Mehmet Ali G. ve Nurullah E. itfaye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yapılan ilk incelemelerde Musa Gürkan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Mehmet Ali G. ve Nurullah E. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Sürücü Musa Gürkan'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna kaldırıldı. Gürkan'ın cezanesi ailesine teslim edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-05-25 15:37:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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