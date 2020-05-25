Turizm merkezi Kemer’de sivrisinekle mücadele ordusu Kumluca ve Finike'den takviye ekipler getirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekipleri, Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kemer ilçesinde vatandaşları rahatsız eden sivrisinek, kara sinek, yakarca, hamam böceği gibi haşerelere ve fare gibi zararlılara karşı toplu mücadele başlattı.

Antalya, Kumluca ve Finike’den gelen ekiplerle takviye edilen ilaçlama grubu, ilçedeki bütün mahallelerde aynı anda ilaçlama yaparak, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için çalışacak. Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürü Çevre Mühendisi Mesut Çınar, kullanılan kimyasalların besi hayvanları, evcil hayvanlar ve insanlar için zararlı olmadığını söyledi.

İlaçlama çalışmasına katılacak ekipler, Çınarlı Kavşak’ta toplanarak görev bölüşümü yaptı. İlçenin iki ucundan ve ortasından aynı anda başlatılan ilaçlama çalışmaları Çalışmaları yerinde gözlemlemek ve yönlendirmek için Kemer’e gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürü Çevre Mühendisi Mesut Çınar, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çınar, “Bu akşam itibariyle 10 ekibimizle yoğun bir çalışma başlatıyoruz. Vektörel mücadele kapsamında sivrisinek, kara sinek gibi haşereler ve fare gibi gruplardan oluşuyor. Kullanılmakta olan kimyasallar Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış kimyasallardır. İnsanlar ve besi hayvanlarıyla evcil hayvanlar için zararlı etkisi yoktur. Uygulama alanlarımız vektör olarak isimlendirilen böcek ve buna benzer canlıların uçuş saatlerindeki uçuş saatlerinde yapılmaktadır. Aslında Kemer’in de içinde bulunduğu 19 ilçemizde sabit stabil ekiplerimiz var. Her gün akşam bunlar dolaşıyor" diye konuştu.

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