Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

<br>Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da uygulama yapan trafik polisleri, ağaçta yavru kedinin mahsur kaldığını fark edince itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekip, kediyi ağaçtan alıp, güvenli yere bıraktı.<br>Konyaaltı ilçesindeki Antalyaspor kavşağında, saat 16.00 sıralarında uygulama yapan trafik polisleri, bulundukları yerden yaklaşık 50 metre uzaklıktaki ağaçtan kedi sesi geldiğini duyunca bölgeye yöneldi. Yavru kedinin ağacın dallarında mahsur kaldığını gören polisin çabası sonuç vermeyince durum haber merkezine bildirildi. Kedinin kurtarılması için itfaiyeye haber veren polisler, ekiplerin gelmesini bekledi. Kısa süre sonra gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye kurtarma ekibi, merdiven uzattığı ağacın dalındaki yavru kediyi itfaiye erinin yardımıyla bulunduğu yerden aldı. İtfaiye eri, minik kediyi güvenli alana kadar götürüp bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN<br>2020-05-25 17:30:12<br>
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