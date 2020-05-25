Antalya'da orman yangını (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>YANGIN KONTROL ALTINDA<br>Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Belören Mahallesi Bademli mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. 2 helikopter, 15 arazöz ve 60 işçiyle müdahale edilen yangının söndürülmesi için yoğun çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de yangın alanına gelerek çalışmaları denetledi. İlk belirlemelere göre bölgede 80 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR<br>2020-05-25 18:44:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.