60 gün Atlas Okyanusu'nda gemide mahsur kaldı, evine dönünce çifte bayram yaşadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

60 gün Atlas Okyanusu'nda gemide mahsur kaldı, evine dönünce çifte bayram yaşadı

DHA

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Harun Çubuk (33), 106 Türk personelin de görev yaptığı cruise gemisinde çalışırken, Atlas Okyanusu'nda bulundukları sırada Avrupa'da koronavirüs salgını başladı. 60 gün boyunca 3 bin mürettebatla birlikte 300 metrelik gemide mahsur kalan Harun Çubuk, 9 Mayıs'ta THY'ye ait uçakla arkadaşlarıyla birlikte Muş'a getirildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 14 günlük karantina sürecini geçiren Harun Çubuk, arife günü Manavgat'ta evine dönebildi. Çifte bayram yaşayan Harun Çubuk, yaşadıklarını Demirören Haber...

60 gün Atlas Okyanusu'nda gemide mahsur kaldı, evine dönünce çifte bayram yaşadı

<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Harun Çubuk (33), 106 Türk personelin de görev yaptığı cruise gemisinde çalışırken, Atlas Okyanusu'nda bulundukları sırada Avrupa'da koronavirüs salgını başladı. 60 gün boyunca 3 bin mürettebatla birlikte 300 metrelik gemide mahsur kalan Harun Çubuk, 9 Mayıs'ta THY'ye ait uçakla arkadaşlarıyla birlikte Muş'a getirildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 14 günlük karantina sürecini geçiren Harun Çubuk, arife günü Manavgat'ta evine dönebildi. Çifte bayram yaşayan Harun Çubuk, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.<br>Çin'in Wuhan bölgesinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan ve bütün dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarına zor günler yaşattı. Salgın sırasında yurt dışında olup da Türkiye'ye dönmek isteyen Türklerin 60 binden fazlası Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle Türk Hava Yolları (THY) tarafından ülkeye getirildi. Salgın sürecine, çalıştığı dünyanın en büyük tur operatörlerinden olan TUİ'nin cruise gemisinde, Atlas Okyanusu'nun İspanya açıklarında yakalanan Harun Çubuk, 2 ay süresince karaya ayak basmadan gemide mahsur kaldı. Gemide kendisiyle beraber 107'si Türk olmak üzere 3 bin personel bulunduğunu söyleyen Çubuk, yaşadıklarını, Türkiye geliş sürecini ve Muş'taki KYK Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu'nda yaşadıklarını, geldiği evinde balkondan Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.<br>'AVRUPA'DA HİÇBİR LİMAN BİZİ KABUL ETMEDİ'<br>Cruise gemisinde yıldır çalıştığını söyleyen Harun Çubuk, "Ben gemide bar şefi olarak çalışıyordum. Gemideki son misafirlerimizi indirdikten sonra, İspanya'nın Kanarya Adaları Tenerife kenti açıklarındayken, Avrupa'da Covid-19 salgını başladı. Ülkeler birer birer hava alanlarıyla birlikte limanlarını kapattı. Bizim gemimiz 300 metre uzunluğunda. Normal zamanlarda gemide bin personel ve 2800 misafir ağırlayabiliyoruz. Şirketin çalıştırdığı diğer gemilerdeki personeller de bizim gemimize, bazıları geçici olarak yanaştığımız limanlardan bazıları da deniz üzerindeyken aktarıldı. Böylelikle gemide toplam 3 bin kişi olduk. Avrupa'da hiçbir liman bizi kabul etmedi" dedi.<br>'GEMİDE POZİTİF VAKALAR ORTAYA ÇIKTI'<br>İlk zamanlarda her şeyin normal olduğunu anlatan Harun Çubuk, gemide bulunan herkese Covid testi yapıldığını söyledi. Gemide pozitif vaka olmadığını, yönetimin Almanya'ya gideceklerini söyledikleri zaman gemide bulunan Türk personelin içinde bir umut ışığının doğduğunu anlatan Harun Çubuk, "Bize Almanya'da bir limana yanaşacağımızı söylediler. Tabii, limanda olmak her zaman avantaj. Ancak limana yanaşacağımız sırada gemide pozitif vakalar ortaya çıktı. Bu nedenle gemiden hiç kimse inemedi" diye konuştu.<br>'POZİTİF VAKA SAYISI 9'A YÜKSELDİ'<br>Harun Çubuk sözlerini, şöyle sürdürdü:<br>"Gemide bir kişide Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından her şey değişti. Daha sonra pozitif vaka sayısı 9'a yükseldi. Bunun üzerine gemide olağanüstü yönetim şartları uygulanmaya başlandı. Ancak ne kadar uygulanırsa uygulansın, gerçi hepimiz maske takıyorduk ama 300 metrelik gemide sosyal mesafeyi korumamız mümkün olmuyordu. Yemek kuyrukları ve barlardaki durum kötüydü."<br>'HERKESTE BÜYÜK TEDİRGİNLİK VARDI'<br>İnsanların zaman zaman kriz geçirdiğini kaydeden Harun Çubuk, "İlk pozitif vakadan itibaren gemide gergin bir hava oluştu. Sonuçta bu 300 metrelik bir gemi. Aynı ortamda bulunuyorsunuz, aynı yerde yemek yiyorsunuz, aynı merdiveni kullanıyorsunuz. Herkeste büyük tedirginlik vardı. Herkes evine dönmek istiyordu. Artık herkes dokunsanız patlayacak durumdaydı. Bazen de gerginlikler oldu. Yani pozitif vakanın ortaya çıkmasında sonra zor bir 15 gün geçirdik" dedi.<br>'BİZ BURADAYIZ, BİZDEN HABERİNİZ VAR MI'<br>Yaklaşık 15 gün boyunca Almanya açıklarında gemide kaldıklarını anlatan ve bu süre zarfında yapılan Covid-19 testlerde kendisinin sürekli negatif çıktığını söyleyen Çubuk, "Biz bu sırada bazı arkadaşlarımızla Dışişleri Bakanlığımıza ve Hamburg Başkonsolosluğumuza 'Biz buradayız, bizden haberiniz var mı? Türkiye'ye dönmek istiyoruz' diye başvurduk. 2 gün sonra uçağın bizi almaya geleceğini öğrendik" diye konuştu.<br>'PİSTTE SADECE BİR UÇAK VARDI'<br>Hamburg Havaalanı'nda Türkiye'ye dönmek için geldiklerinde çok heyecanı olduklarını kaydeden Harun Çubuk, "Biz uçtuğumuz anda Hamburg Havaalanı'nda sadece biz vardık. Havaalanının içinde sadece 107 tane Türk vardı. Pistte sadece bir uçak vardı, bizim için kalkan THY uçağı. Çok değişik bir duyguydu" dedi.<br>'WHATSAPP GRUBUNDAN YAZIYORDUK, HEMEN GELİYORDU'<br>Hamburg'dan Muş'a 4 saatlik bir uçuşla geldiklerini anlatan Çubuk, KYK öğrenci yurdunda çok iyi bir 14 gün karantina süresi geçirdiklerini, hem yurt yönetiminin hem de Kızılay ve AFAD ekiplerinin kendileriyle sürekli ilgilendiğini anlattı. Yurtta haberleşme için WhatsApp grubu kurulduğunu belirten Harun Çubuk, "Biz odalarımızdan çıkmıyorduk. Her gün ateşimiz sürekli ölçülüyordu. Yemeklerimiz ve içecekler odaya servis ediliyordu. Herhangi bir ihtiyacımız olduğu zaman mesela, çay gibi, kahve gibi WhatsApp grubundan yazıyorduk. Hemen geliyordu" diye konuştu.<br>BAYRAMA EVİNE DÖNDÜ<br>Karantina süresinin bitmesinin ardından arife günü Manavgat'a ailesinin yanına döndüğünü söyleyen Çubuk, evinde de bir 14 günlük izole süreci bulunduğunu, her şeye rağmen bayramda ailesinin yanında olmaktan mutlu olduğunu belirterek, kendilerinin Türkiye'ye gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.<br>'AİLECEK 2 BAYRAMI BİR ARADA YAŞIYORUZ'<br>Arife günü oğlu Harun Çubuk'un evine dönmesinden çok memnun olan ve oğluna kendi elleriyle ızgara yapan Fadime Çubuk da, "Bizi oğlumuza kavuşturan devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. O, denizdeyken çok üzülüyordum. Ne zaman ki Türkiye'ye geldiğini duydum, çok sevindim. Şu anda evde, yanımızda. Ayrı odada duruyor ama varsın dursun. Biz ailecek 2 bayramı bir arada yaşıyoruz" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-05-26 11:06:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Patara'da iki heykel daha bulundu
YEREL HABERLER Patara'da iki heykel daha bulundu
Camilerde temizlik seferberliği başladı
YEREL HABERLER Camilerde temizlik seferberliği başladı
Vergi ödemeleri evden de mümkün
YEREL HABERLER Vergi ödemeleri evden de mümkün
Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatı hızla yükseliyor
YEREL HABERLER Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatı hızla yükseliyor
Aytemiz Alanyaspor'un savunma farkı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'un savunma farkı
Dağın içinden çıkan 'gizemli güzellik'; Uçansu Şelalesi
YEREL HABERLER Dağın içinden çıkan 'gizemli güzellik'; Uçansu ...
Evini ring yapıp, terasta rakiplerine meydan okudu
YEREL HABERLER Evini ring yapıp, terasta rakiplerine meydan okudu
6 saat süren yangın kontrol altına alındı Demre'de çıkan orman yangınında 8 hektarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER 6 saat süren yangın kontrol altına alındı Demre'de ...
Antalya'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını (2)
Konyaaltı sahiline 'sosyal mesafeli' deniz keyfi ayarı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Konyaaltı sahiline 'sosyal mesafeli' deniz keyfi ...
Demre’de ormanlık alanda yangın Sarp alandaki yangına müdahale güçlükle sürüyor
YEREL HABERLER Demre’de ormanlık alanda yangın Sarp alandaki yangına ...
5 metre yükseklikteki bir ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı Polisin almaya çalıştığı sırada daha da yukarıya tırmanan yavru kedi, itfaiye gelinceye kadar güneş keyfi yaptı
YEREL HABERLER 5 metre yükseklikteki bir ağaçta mahsur kalan yavru ...
Haluk Levent'ten Kaş yangını paylaşımı: İlk işimiz fidanlar için gün almak (3)
YEREL HABERLER Haluk Levent'ten Kaş yangını paylaşımı: İlk işimiz ...
Konyaaltı sahiline 'sosyal mesafeli' deniz keyfi ayarı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Konyaaltı sahiline 'sosyal mesafeli' deniz keyfi ...
Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Konyaaltı sahiline 'sosyal mesafeli' deniz keyfi ayarı
YEREL HABERLER Konyaaltı sahiline 'sosyal mesafeli' deniz keyfi ...
Kaza yaptığı cipi bırakıp kaçtı, saklandığı apartman bahçesinde bulundu
YEREL HABERLER Kaza yaptığı cipi bırakıp kaçtı, saklandığı apartman ...
Turizm merkezi Kemer’de sivrisinekle mücadele ordusu Kumluca ve Finike'den takviye ekipler getirildi
YEREL HABERLER Turizm merkezi Kemer’de sivrisinekle mücadele ...
Giriş çıkışları kapatılan dünyaca ünlü sahil, sosyal mesafeli açılışa hazırlanıyor Sahilde şezlong ve şemsiyelerin yerleri sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde tasarlanıyor
YEREL HABERLER Giriş çıkışları kapatılan dünyaca ünlü sahil, sosyal ...
Büyükşehir ilaçlama takviyesi yaptı
YEREL HABERLER Büyükşehir ilaçlama takviyesi yaptı
150 yıllık gelenek evdeki çocukların ayağına giderek devam etti Kumluca’da bayram şekerleri paketlenerek, çocuklara hediye edildi
YEREL HABERLER 150 yıllık gelenek evdeki çocukların ayağına giderek ...
Antalya'da orman yangını
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını
Sokağa çıkma kısıtlamasında boş yolda kaza yapan alkollü sürücü otomobilini bırakıp kaçtı Peşini bırakmayan polis, sürücüyü saklandığı bir evin bahçesinde yakaladı Sürücüye alkollü araç kullanma ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza uygulandı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında boş yolda kaza yapan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X