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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vatandaşın kayıp koyunlarını jandarma buldu

İHA

Ağılından 4 adet koyununun çalındığını söyleyen vatandaşın ihbarı üzerine arama çalışması başlatan jandarma, ormanlık alanda bulduğu koyunları sahibine teslim etti.

Vatandaşın kayıp koyunlarını jandarma buldu

Ağılından 4 adet koyununun çalındığını söyleyen vatandaşın ihbarı üzerine arama çalışması başlatan jandarma, ormanlık alanda bulduğu koyunları sahibine teslim etti.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen olayda Güney Mahallesi Nohutyeri mevkiinde ikamet eden İbrahim Tuncel isimli vatandaş, Güney Jandarma Karakol Komutanlığını arayarak ağılından koyunlarının çalındığı ihbar etti. Evinin yanında bulunan ve etrafı tel örgüyle çevrili ağılın kapısının açık olduğunu ve içerisinde bulunan 4 koyunun çalınmış olabileceğini belirten İbrahim Tuncel’in ihbarı üzerine araştırma yapan jandarma, evin yaklaşık 3 kilometre uzağında, ormanlık alanda kayıp 4 koyunu buldu. Koyunlar sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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