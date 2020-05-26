Dünyaca ünlü sahilde 'yeni normal' kuralları (2)

<br>ŞEZLONG VE ŞEMSİYELERE 'SOSYAL MESAFE' DÜZENİ<br>Antalya'da, sosyal mesafe kuralına ve 'yeni normal' hayata göre düzenlemenin yapıldığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili´nde 'sosyal mesafeli tatil' projesinde sona yaklaşılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, plaja sosyal mesafe kuralına uygun olarak şemsiye ve şezlongları yerleştirdi. Halk plajına gelen tatilciler, 3'erli, 2'şerli ya da tekli hazırlanan şezlongları kullanabilecek. 3'lü ve 2'li şezlongların yalnızca ailelerin kullanımına sunulacağı öğrenildi. Her bir şemsiye grubunun arasında 2,5 metrelik boşluklarla sosyal mesafe kuralı uygulandı. Yürüyüş yollarını yapan ekipler, uyarı levhalarını da yerleştirip, plaja son şeklini yarın verecek.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR<br>2020-05-26 15:14:57<br>
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