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Kent merkezinde çimleri uzayan çocuk parkları eşek ve keçilere kaldı Sokağa çıkma kısıtlamasında park ve bahçeleri boş bulan eşek ve keçiler, bu durumu fırsata çevirdi Antalya'nın işlek bulvarındaki bir parka gelen eşek ve keçiler, uzayan çimlerde uzun süre otladı

İHA

Kent merkezinde çimleri uzayan çocuk parkları eşek ve keçilere kaldı Sokağa çıkma kısıtlamasında park ve bahçeleri boş bulan eşek ve keçiler, bu durumu fırsata çevirdi Antalya'nın işlek bulvarındaki bir parka gelen eşek ve keçiler, uzayan çimlerde uzun süre otladı

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde boşluğu fırsat bilen eşek ve keçiler, park ve refüjlere gelerek otladı.
Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi sonrası alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Antalya’da bayram boyunca sessizlik hakim oldu. Kentin park ve bahçelerinde adeta in cin top oynarken, bazı hayvanlar da bu durumu fırsata çevirdi. Saanen kırması iki keçi ile iki eşek, kentin en işlek bulvarından Gazi Bulvarı’ndaki bir çocuk parkına geldi. Normalde bayram zamanlarında çocuklarla dolu olan parkta, uzun süre otlayan hayvanlar refüjdeki yeşillik alanları da es geçmedi.
Zaman zaman birbirleriyle de oynayan eşekler, ardından bölgeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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