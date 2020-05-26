Alanyaspor, iznin ardından tekrar topbaşı yaptı

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Aytemiz Alanyspor, 2 günlük iznin ardından çalışmalarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor, 2 günlük bayram izninin ardından Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarına devam etti. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde saat 18.00’de yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Turuncuyeşilli ekip, daha sonra taktik içerikli oyun çalışmaları yaptı. Alanyaspor, yarın yapacağı iki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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