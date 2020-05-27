Kültür Mahallesi kafeler caddesine yeni düzenleme

Akdeniz Üniversitesi’nin hemen yanı başında bulunan Kültür Mahallesi’nde ‘kafeler caddesi’ olarak bilinen Sokak, İstanbul Beyoğlu gibi bir gezinti caddesi haline getiriliyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde mülkiyet sorununun çözümü ve kat artışı imkanının getirilmesinden sonra gecekondudan modern konutlara dönüşümün yaşandığı Kültür Mahallesi’ne, İstanbul Beyoğlu gibi eğlence ve gezinti caddesi kazandırılıyor.

Akdeniz Üniversitesi’nin hemen yanı başında bulunan Kültür Mahallesi, binlerce öğrencinin barınma ve sosyal aktivite ihtiyacını karşılıyor. Yoğun genç nüfusundan dolayı bölgede, üniversite öğrencilerine yönelik onlarca ticari işletme açıldı. İşletmelerin yoğun olarak bulunduğu yer de 3805 Sokak oldu. ‘Kafeler Caddesi’ olarak anılmaya başlanan bu sokaktaki yoğun ziyaretçi trafiği, cadde düzenlemesini gündeme getirdi. Ticari işletmelerin sahipleri ve bölge sakinleri, Kepez Belediyesi’nden sokak için kentsel tasarım talebinde bulundu. Bu talebe olumlu bakan Kepez Belediyesi de, cadde düzenlemesiyle ilgili çalışmalarını geçtiğimiz günlerde başlatmıştı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de caddede uygulanacak kentsel tasarım projesinin ana hatlarını belirlemek için bölgedeki işletme sahipleri ve mahalle sakinleriyle toplantılar yapmıştı. Bu alt yapı çalışmalarının ardından caddede nasıl bir projenin uygulanacağı belirlendi.



Kafeler Caddesi düzenlemesi başlıyor

Başkan Hakan Tütüncü de bürokratlarıyla birlikte kentsel tasarım projesinin uygulanacağı Kafeler Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

Başkan Tütüncü, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Üniversitenin hemen yanında özellikle gençlerin ilgisini çeken işletmelerin olduğu Kafeler Caddesi’nde, hem yaya trafiğini rahatlatmak hem de caddenin eğlence ve gezinti değerini artırmak için harika bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz. Kepez'in bütün mahallelerini, Antalya ve Kepez için daha değerli bir yerleşim yeri haline getirmek istiyoruz. Proje ile hem cadde üzerindeki binaları ve ticari işletmeleri değerli hale getireceğiz, hem de başta gençler olmak üzere hemşehrilemizin dinlenip, eğlenebileceği nitelikli bir mekânı üretmiş olacağız. Kafeler Caddesi'nin değerine değer katacak ve buradaki yaşam kalitesini artıracak bir proje hazırladık. Bürokratlarımla projeyi yerinde çalıştık. İnşallah çok yakında projeye kazmayı vuruyoruz. Projenin yapımını da hızlı bir biçimde tamamlayacağız. Gençler ve ticari işletmeler için muhteşem bir kentsel tasarımı birlikte, gönül gönüle hayata geçiriyoruz.”



Cadde düzenlemesi nasıl olacak?

75. Yıl Caddesi ile Dumlupınar Bulvarı arasındaki 20 metre genişliğinde ve 954 metre uzunluğundaki caddede, iki yönlü trafik akışını koruyarak bir düzenleme yapacaklarını aktaran Tütüncü, “Caddenin aydınlatmalarını ve zemin kaplama malzemelerini yenileyeceğiz. Kaldırım ve yol genişliklerini de orantılı olarak ayarlayacağız.” bilgisini paylaştı.

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