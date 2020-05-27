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Genç kızların sokak ortasında saç saça baş başa kavgası Yere yatırdığı diğer kızı üst üste yumrukladı, çevredekilerin tepkisi sonucu iki kız ayrılıp kaçtı

İHA

Genç kızların sokak ortasında saç saça baş başa kavgası Yere yatırdığı diğer kızı üst üste yumrukladı, çevredekilerin tepkisi sonucu iki kız ayrılıp kaçtı

Antalya’da iki genç kızın sokak ortasında saç saça baş başa kavgaları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yumrukların da konuştuğu kavga, çevredekilerin uyarıları sonrası son buldu.
Sosyal medyada paylaşılan ve Antalya olduğu belirtilen görüntülerde, Üçgen Mahallesi’nde iki genç kız akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirlerine girdi. Saçlarından tutup birbirlerini savuran iki kız çevredekilerin uyarılarına rağmen kavga etmeye devam etti. Bu sırada ikili park halindeki bir araca çarptı. Görüntüleri çeken bir vatandaş, ‘gitti o araba’ derken, yanındaki bir başkası da, ‘sen de arabayı mı düşünüyorsun birader’ diyerek kızların kavgasının önemine işaret etti.
Kızlardan birisi diğerini kavganın sonuna doğru yere yatırarak kafasına üst üste yumruk atmaya başlayınca, çevredekilerin tepkisi arttı. Bunun üzerine kızlar ayrılarak kaçmaya başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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