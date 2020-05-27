Çocuklar sokak izninde uzun eşek oynadı

<br>ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında olan 0-14 yaş grubundaki 6 çocuk, üçüncü izin günlerinde özgürlüğün keyfini sokakta uzun eşek oynayarak çıkardı. Çocukların o anları cep telefonu kamerasına da yansıdı.<br>Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 4 Nisan'dan beri sokak kısıtlamasında olan 0-14 yaş grubundaki çocuklar, bugün üçüncü kez sokaktaydı. Salgın sonrası 13-20 Mayıs günleri 4 saatliğine sokakta olan çocuklar, 1 haftanın ardından bugün de saat 11.00 ile 15.00 arasında özgürlüğün keyfini sürdü. Antalya'nın Güneş Mahallesi'nde 6 çocuk da buluşmanın ve oyun oynamanın keyfini çıkardı. Sokakta uzun eşek oynayan çocuklar, koronavirüs tedbirleri, sosyal mesafe ve maske kullanımı aldırış etmeden eğlenmenin ve sokağa çıkmanın özgürlüğünü yaşadı. Çocukların o anları da cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.<br>DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA<br>2020-05-27 11:53:36<br>

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