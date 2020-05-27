Devrilen traktörde anne öldü, kızları yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü Fatma Kızıloğlu (55) yaşamını yitirirken, 2 kızı ise yaralandı.<br>Kaza, saat 09.30 sıralarında Kırıkpınar Mahallesi'nin Kemer yolu mevkisinde meydana geldi. Fatma Kızıloğlu'nun kullandığı 07 AGU 982 plakalı traktör, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada traktör sürücüsü Fatma Kızıloğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, kızları Burcu ve Hanım Kızıloğlu ise yaralandı.<br>Yaralı kızlar götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Fatma Kızıloğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ<br>2020-05-27 11:56:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.