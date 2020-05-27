Uysal, evde bakım hizmeti verilen hastaya kitabını hadiye etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin evde bakım hizmeti sunduğu 43 yaşındaki Zuhal Canlıer’i Ermenek Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti ve öykü kitabı Lavinya’nın Aşkla İmtihanı’nı imzalayıp hediye etti.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görülmesiyle birlikte yeniden yapılandırılan kişisel bakımın yanı sıra pansuman, enjeksiyon gibi tıbbi desteği kapsayan evde bakım hizmetleri aralıksız devam ediyor.

Doktor, hemşire, 2 de ambulansın yer aldığı hizmet biriminin düzenli olarak ziyaret ettiği isimlerden biri de 43 yaşındaki doğuştan spastik paralazi hastası Zuhal Canlıer. Canlıer, ekiplerin son ziyaretinde, salgın günlerinde okumak için Başkan Uysal’ın öykü kitabı Lavinya’nın Aşkla İmtihanı’nı istedi. Ekipler de Canlıer’in bu isteğini başkanlığa iletirken Belediye Başkanı Ümit Uysal da öykü kitabını kendisi götürmek istedi.

Kitabıyla birlikte bir demet çiçek ve çikolata da alan Başkan Uysal, Canlıer ve ailesini Ermenek Mahallesi’nde yaşadığı evde ziyaret etti. Başkan Uysal, öykü kitabını imzalayıp hediye ederken Ramazan Bayramlarını da kutladı. Canlıer ailesi Muratpaşa Belediyesi’nin evde bakım hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirirken “Ne zaman talepte bulunsak geliyorlar. Bize iş düşürmüyorlar. Ne gerekiyorsa yapıyorlar” diye konuştu.

Başkan Uysal da salgın döneminde belediyenin idari ve diğer izinler dolayısıyla üçte iki personelle çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı. Uysal, Buna rağmen iyi organize olduklarını ve bir yandan dezenfeksiyon çalışmalarını yürütürken salgının sebep olduğu sosyal ve ekonomik sorunlarla da mücadele ettiklerini ve belediyenin temel hizmetlerini aksamadan sürdürdüklerini kaydetti.

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