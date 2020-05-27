Antalya girişinde uzun araç kuyruğu

<br>Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA) RAMAZAN Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Antalya'ya girişlerde yoğunluk yaşandı. Gece saatlerinde başlayan yoğunlukta gelen araçlardaki kişilerin, evrak kontrolü yapıldıktan ve ateşleri ölçüldükten sonra kente girişlerine izin verildi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Antalya'ya girişlerde yoğunluk yaşandı. Saat 24.00'te biten kısıtlamanın ardından bayramı yaylalarda geçirmek için ilçelere giden Antalyalılar, kent girişlerinde kilometrelerce araç kuyrukları oluşturdu.<br>Döşemealtı ilçesinde kurulan yol kontrol noktasında kente gelen araçların tamamı durdurularak kontrol ediliyor. Araçlarıyla gelen kişilere polis ve jandarma ekipleri tarafından izin belgeleri ve nereden geldikleri sorulurken, Sağlık Bakanlığı personeli tarafından da ateşleri ölçülüyor. Araçlar jandarmanın arama köpekleri tarafından da didik didik aranıyor.<br>Seyahat kısıtlamasının devam ettiği 15 ilden kente gelen kişilere ise 14 günlük ev karantinasına uyacaklarına dair belge imzalatılarak evlerine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-05-27 12:11:30<br>

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