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Antalya' da Cuma namazı kuralları açıklandı Abdest evde alınacak cami şadırvan ve tuvaletleri kapalı olacak Sünnet evde kılınacak tesbihat evde yapılacak Türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak Cuma namazlarında vaaz verilmeyecek

İHA

Antalya'da Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı neticesinde toplu namaz kılınabilecek camiler, ibadet yapılabilecek diğer mekanlar ve uyulacak kurallar belirlendi.

Antalya' da Cuma namazı kuralları açıklandı Abdest evde alınacak cami şadırvan ve tuvaletleri kapalı olacak Sünnet evde kılınacak tesbihat evde yapılacak Türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak Cuma namazlarında vaaz verilmeyecek

Antalya’da Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı neticesinde toplu namaz kılınabilecek camiler, ibadet yapılabilecek diğer mekanlar ve uyulacak kurallar belirlendi.
İçişleri Bakanlığı’nın, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkındaki 81 il valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda Antalya’da, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Vali Yardımcısı Hamdi Bolat ve Antalya Müftüsü Osman Artan’ın katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı sonucunda genelgede belirlenen kurallara uyulmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek camiler belirlendi. Tek kullanımlık seccade ve dezenfektan temini konusunda Belediyelerden yardım istenmesinin de kararlaştırıldığı toplantıda ayrıca oluşturulan Cami Heyetleri ile koordineli bir şekilde belediye ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin de görevleri başında olacağı ifade edildi.

Listeler Valilik İnternet Sitesinde Yayınlandı
29 Mayıs itibariyle Antalya’da ibadete açılacak camiler Antalya Valiliği, ve İlçe Kaymakamlıkları ile İl ve İlçe Müftülüklerinin internet sitesinden duyurulacak. Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre istisnai olarak öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecekken Cuma namazları ise cami içerisinde kesinlikle kılınamayacak. Diğer vakitlerde ise münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak.

Temizliğe Her Zamankinden Fazla Özen Gösterilecek
Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle her gün temizlenmesine her zamankinden daha fazla özen gösterilecek. Temizlik işlemlerinde kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerler özellikle dezenfektan maddelerle silinecek.
Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak cami ve mescitlerin sürekli havalandırılması sağlanacak.

Abdest Evde Alınacak Cami Şadırvan ve Tuvaletleri Kapalı Olacak
Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Abdest ve benzeri ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek cami ve mescitlere gelinmesi ve sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanlara evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılacak.

Maske Takmayan Camide Namaz Kılamayacak
Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak. Maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecek. Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması zorunlu olacak.

Ortak Malzeme Kullanımına İzin Yok
Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kullanılan ve salgın/bulaş riskini artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği ve benzeri malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecek.Koronavirüs ile ilgili alınacak tedbirler ile cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılmak için uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı afişler (il ve ilçe sağlık müdürlükleri, müftülüklerden temin edilerek) hızlı bir şekilde bastırılarak bütün cami ve mescitlere asılacak.

Seccadeler Evden Getirilecek
Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri sağlanacak veya imkanlar dahilinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccade temin edilerek kullanıma sunulacak. Cami avlusunda namaz kılındığında vatandaşlara seccadelerini yıkamaları tavsiye edilecek.
Namaz kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaşması açısından risk teşkil eden ve dezenfekte edilmesi mümkün olmayan koli, karton, çuval ve hasır gibi yaygılar kullanılmayacak.Cami ve mescit girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarak belirlenen yerlere girecek herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesi sağlanacak.

Sünnet Evde Kılınacak Tesbihat Evde Yapılacak
Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürenin mümkün olduğunca kısa tutulması amacıyla, namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği ve tesbihatın evde yapılabileceği hususunda cemaatin bilgilendirilmesi sağlanacak.Cemaatin fiziksel temastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma gibi) ve sosyal mesafe kuralına uyması yönünde gerekli uyarılar sıklıkla tekrarlanacak.

Türbelerin İç Mekanları Ziyarete Açılmayacak
Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek.

Dilenci ve Seyyar Satıcılara Geçit Yok
Camilerde sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracak nitelikte mevlit, toplu yemek gibi etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmeyecek.
Cami önlerinde dilencilere karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarılacak ve özellikle cuma namazı sonrasında sergi olarak tabir edilen sebze, meyve, giyim eşyası, oyuncak gibi ürün satışına izin verilmeyecek.

Zeminde işaretleme yapılacak
Cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cemaatle namaz kılınabilmesi için vali/kaymakamların koordinesinde namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanmasını teminen camilerin kapalı alanlarında/avlusunda/bahçesinde ve namaz kılmak için belirlenecek diğer alanlarda, bir kişinin en az 60x110 santimetrelik bir alanı (seccadenin kaplayacağı alan) kullanacağı göz önünde bulundurularak, her namaz kılınacak alanın en uç noktalarından her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme yapılacak.Cami içi, bahçesi/avlusu ile namaz kılınacak açık alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde anılan alanların girişine asılacak. İçerideki kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında ise bu durum giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde duyurulacak.
Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek (il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında) yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek.
Cami bahçesi/avlularının yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde il/ilçe müftülerinin teklifi ilçelerde kaymakamlar, illerde valilerin onayı ile uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde cuma namazı kılınabilecek.

Camilerin kapalı alanları cuma vaktinde kapalı tutulacak
Cuma namazı kılınacak alanda sesin rahat duyulması ve hutbe okunurken hatibin cemaat tarafından görülebilmesi için gerekli tedbirler alınacak.Cuma namazı kılmak için belirlenen açık alanların namaz öncesi ve sonrası, belediyelerle iş birliği içerisinde temizlenmesi/dezenfekte edilmesi sağlanacak.

Giriş ve Çıkışlar Kontrollü sağlanacak
Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanacak ve son saf dolana kadar bu sıra takip edilecek. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirler alınacak. Bu düzenin sağlanması için vali/kaymakamlarca il/ilçe müftülerinin önerileri doğrultusunda her namaz kılınacak cami ve açık alanlar için en az 5 kişiden müteşekkil "cuma heyeti" oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecek.
Cuma heyeti, öncelikli olarak cuma namazı kılınmayan camilerin din görevlileri, erkek Kur'an kursu öğreticileri, müftülük personelinden oluşturulacak. Bu kapsamda yeterli personel bulunmaması durumunda diğer kamu görevlilerinden görevlendirme yapılabilecek. Ayrıca ihtiyaç bulunması halinde cami dernekleri üyeleri de bu amaçla görevlendirilebilecek.

Belirlenen Kişi Sayısı Aşılmayacak
Cuma heyeti görevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli şekilde cemaatin bu genelgede belirtilen şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi (ellerin dezenfekte edilmesi, maske ile girilmesi, seccade getirilmesi gibi), saf tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde anlatılması ve namaz sonrası cemaatin sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda görev yapacak.
Valilik ve kaymakamlıklarca bu genelgede belirtilen kuralların uygulanması, özellikle de cemaatin namaz kılınacak yerlere sosyal mesafeyi sağlayacak bir düzen dahilinde alınması, namaz kılınacak alanlara belirlenen kapasite üzerinde cemaatin girmemesi, içerideki kapasite dolduğu zaman dışarıdaki cemaatin bilgilendirilmesi, sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde kalabalık oluşmaması konularında doğrudan sorumlu olacak kolluk personeli görevlendirilecek. Kolluk birimleri görevlerini cuma heyetleri ile koordineli olarak yerine getirecek.Kolluk birimlerince cuma namazı kılınacak alanlarda cemaatin giriş/çıkışlarının kontrollü şekilde sağlanması için gerektiğinde akordeon bariyer, bariyer, renkli kordon/şerit, plastik duba benzeri fiziki engellerden yararlanılacak.

Cuma namazlarında vaaz verilmeyecek
Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak. Bu kapsamda valilik/kaymakamlıklarca, uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için başta yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak planlamalar ve görevlendirmeler yapılacak. Vatandaşlara gerekli duyurular yapılarak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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