Demir çubuklu kavgaya 34 bin 650 lira sosyal mesafe cezası

Antalya’nın Serik ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı ve demir çubuklu kavgada 4 kişi yaralandı, bir kişi beyin kanaması geçirdi. Jandarma ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına alırken, olaya karışan tüm şüphelilere İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına muhalefet etmekten toplamda 34 bin 650 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yukarıkocayatak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soğuk hava deposu kiralayarak çilek paketleme ve alımsatım işi yapan A.Ö., İ.Ö. ve İ.Ö., şüpheli S.Y. ile aralarında ticari anlaşmazlık nedeniyle husumet meydana geldi.

S.Y., dün akrabaları A.Y., K.Y., C.Y., Y.Y., C.Y., İ.Y. ve Ö.Y. ile birlikte soğuk hava deposuna gelerek, ellerindeki sopa ve demir çubuklarla A.Ö., İ.Ö. ve İ.Ö.’yü yaraladı. Kavgada 4 şüpheli yaralanırken, biri aldığı darbeler sebebiyle beyin kanaması geçirdi.

Serik JASAT timi olayın faillerini yakalamak için operasyon başlattı. Çalışma sonucunda 6 şüpheli gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, hastanede şüphelilerin akrabaları ve arkadaşları yoğun kalabalık oluşturdu. İl Jandarma Komutanlığı Komando Timi, olayın devamını engellemek ve meydana gelebilecek olayları engellemek amacıyla görevlendirildi.

Diğer taraftan, kavgaya karışan tüm şüphelilere İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına muhalefet etmekten kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere, toplamda 34 bin 650 TL idari yaptırım uygulandı.

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