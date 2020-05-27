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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyaca ünlü sahil, yeni döneme hazır

DHA

Alparslan ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yeni döneme hazır. Plajda yapılan fiziki mesafe uygulaması bugün tamamlandı. Uyarı levhalarından fotoselli dezenfektan ve musluklara kadar en ince detayın dahi düşünüldüğü alanda, fiziki mesafe kuralları belediye ekiplerince kontrol edilecek. Koronavirüs tedbirlerinden sonra kısıtlamalar kaldırılınca yeni hayat düzeninde birçok şey farklı olacak. Uzmanların sık sık uyardığı fiziki mesafe kuralının büyük önem kazandığı yeni hayat düzeninde, insanların bir araya geldiği sosyal alanlarda yeni düzenlemeler yapılıyor....

Dünyaca ünlü sahil, yeni döneme hazır

<br>Alparslan ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yeni döneme hazır. Plajda yapılan fiziki mesafe uygulaması bugün tamamlandı. Uyarı levhalarından fotoselli dezenfektan ve musluklara kadar en ince detayın dahi düşünüldüğü alanda, fiziki mesafe kuralları belediye ekiplerince kontrol edilecek.<br>Koronavirüs tedbirlerinden sonra kısıtlamalar kaldırılınca yeni hayat düzeninde birçok şey farklı olacak. Uzmanların sık sık uyardığı fiziki mesafe kuralının büyük önem kazandığı yeni hayat düzeninde, insanların bir araya geldiği sosyal alanlarda yeni düzenlemeler yapılıyor. Turizmin başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde de benzer bir uygulama başlatıldı ve plaja rastgele havluyu serip güneşlenme ya da denize girme uygulaması son buldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulama kapsamında, sahilin belediyeye ait halk plajı statüsündeki alanın tamamında özel alanlar oluşturuldu. Sahile sabitlenen ahşapların etrafı halatlarla sarılarak 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. Çalışmalar bugün tamamlandı. Yapılan çalışmayla 200 kişi bu alanda hizmet alabilecek.<br>SAHİLDE SİGARA İÇMEK YASAKLANDI<br>Yeni hayat düzeninde sahille ilgili bazı yeni kurallar ve yasaklar da getirildi. Sahile gelen her tatilci, soyunma kabinlerinin olduğu noktada kontrol noktasından geçecek. Burada her tatilcinin eline dezenfektan sıkılıp maske verilecek. Ayrıca plaja giden yolun üzerinde 10 maddelik yeni hayat kurallarının yazılı olduğu tabeladaki kuralların uygulanması için tatilciler görevlilerce uyarılacak. Engelli vatandaşlar için hazırlanan özel şezlonglar ise plaj girişinde engelli vatandaşı alıp, denizle buluşturduktan sonra yeniden dezenfekte edilecek. Ayrıca plaja giriş ve çıkışlar farklı yollardan yapılacak. Böylece fiziki mesafe kuralı en iyi şekilde uygulanacak. Önceden yasak olmayan sigara da artık bu plajda yasaklandı. Sigara içmek isteyenler için yeni alan oluşturuldu.<br>TAMAMEN ÇEVRECİ UYGULAMA<br>Plajdaki uygulamada dikkat çekici bir diğer nokta ise tuvaletler. Bu ortak kullanım alanları da sık sık dezenfekte edilecek. Buralarda tamamen otomatik armatür ve sabun sistemleri kullanılacak. Denize girdikten sonra güneşlenilen veya dinlenilen şezlonglar sık sık dezenfekte edilecek. Dezenfekte işleminin ardından 20 dakika bekletilen şezlonga yeni bir tatilci alınacak. Şezlong kullanmayıp havlu sererek güneşlenmek isteyenler için de plaja sabitlenen ahşapların etrafı halatla çevrilerek 9 metrekarelik alanlar oluşturuldu. Tatilciler isterlerse tek kişilik, kalabalık gelirlerse aynı aileden yalnızca 3 kişi 9 metrekarelik havlu serilerek alanı kullanabilecek. Bu alandaki ahşaplar imal edilirken hiçbir ağaç kesilmedi. Antalya'da daha önceden yıkılan üst geçitlerdeki ahşapları değerlendiren belediye, çim alanda da oluşturulan sosyal mesafeli alan için kullanım dışı kalan hortumları değerlendirerek çevreci bir çalışma yaptı. Çimlerde oturup vakit geçirmek isteyenler için etrafı saksı çiçeklerle örülen alanlara, kalp şekliyle estetik görünüm kazandırıldı.<br>`ÖNLEMLER DAHA DA GENİŞLETİLEBİLİR´<br>Alandaki marketin kullanımı için de yine o maske ve eldivene ihtiyaç duyulacak. Soyunma kabinlerinin ve duş alanların olduğu yerlerde sosyal mesafe şeritleri yerleştirildi.<br>Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ve Uluslararası Mavi Bayrak Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy, Konyaaltı Sahili'nin de içinde bulunduğu plajların yakın zamanda açılacağını tahmin ettiklerini söyledi. Konyaaltı Plajı'nın günde 150 bin kişinin yoğun olarak kullandığı bir sahil olduğunu anlatan Atasoy, "Belediye burada riski sıfıra indirmek için bütün önlemleri aldı. Temassız sabunluklar, fotoselli aydınlatmalar ve musluklar, duş başlıklarının teke düşürülmesi. Tuvaletlerin havalandırılması. Çim alanlarda sosyal mesafenin ayarlanması. Bu tedbirler kesinlikle uygulanacak. İlave tedbirler de olabilir. Bu kurallar daha da genişletilebilir" dedi.<br>Atasoy, güvenlik için bulaş riskini en aza indirmek ve kontrolü elde tutmak için akşam saatlerinde plajın kapatılabileceğinin de gündemlerinde olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR<br>2020-05-27 16:37:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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