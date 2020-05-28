Antalya Otogarı'nda bayram sonrası yoğunluğu

<br>Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram sonrası yoğunluk yaşanıyor. Çoğunluğunu 65 yaş üstü kişilerin oluşturduğu yolculardan HES kodu olmayanlara ise yolculuk izni verilmiyor.<br>Üç günlük Ramazan Bayramı'nın ardından Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sabah erken saatlerden itibaren hareketlilik yaşanıyor. Özellikle 65 yaş üstü kişilere seyahat kolaylığı sağlanması üzerine otobüs bileti satışının yapıldığı yazıhanelerde yoğunluk olduğu görüldü. Otogara gelenler için fiziki mesafe kurallarının uygulandığı dikkati çekerken yolcuların büyük kısmının 65 yaş üstü vatandaşlardan oluştuğu görüldü. Koronavirüs öncesinde günde ortalama 350 otobüs seferinin yapıldığı otogarda bayramdan sonra sefer sayısı 120'leri gördü.<br>Otobüs bileti alırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise hala seyahatin yasaklı olduğu Ankara, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Manisa, Samsun, Zonguldak, Balıkesir, Eskişehir, İstanbul, Kayseri, Konya, Sakarya ve Van'a seyahat etmek isteyenlerin e-devlet üzerinden izin almaları gerekiyor. Ayrıca olası bir koronavirüs bulaş olayında temaslı kişilerin kolayca tespit edilebilmesi için başlatılan HES kodu uygulamasında da yolcuların tamamının HES kodu alması zorunlu hale getirildi. HES kodu olmayanlara bilet satışının yapılmadığı kaydedildi.<br>4 aydır Antalya'da kızının yanında kaldığını söyleyen 80 yaşındaki Hüsniye Köksal, evde sıkılmadığını, ancak ikametinin bulunduğu Konya'ya otobüsle gitmek için izin aldığını söyledi.<br>Bir otobüs firmasının yetkilisi Sadık Tilmaç da, Adana, Mersin, Doğu ve Güneydoğu illerine büyük talep olduğunu söyledi. Fiyatlarda aşırı artış olmadığını anlatan Tilmaç, "Önceden Adana 120 liraydı, şimdi 170 lira, Van 200 liraydı şimdi 350 lira. Yarı kapasiteyle çalışıyoruz. Yoğunluk olur diye düşünüyorum" dedi.<br>Bir başka firma yetkilisi Mesut Geylan ise, bir yoğunluk yaşadıklarını ve sefer sayılarının az olduğunu söyledi. Bilet fiyatlarının düşük olduğunu da kaydeden Geylan, "Diğer firmalar 400 lira alırken ulaşımda biz 325 liraya götürüyoruz. Tüm yolculardan HES kodu alıyoruz ve o olmadan ulaşım sağlamıyoruz" diye konuştu.<br>DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR<br>2020-05-28 11:26:44<br>

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