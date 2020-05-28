Otellerin kapıları, 'yeni normal'e göre açılıyor

<br>Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) KORONAVİRÜS salgını sürecinde, 'yeni normal' kapsamında yaz sezonu hazırlıklarını hızlandıran turizmciler, otellerini açacakları tarihi belirlemeye başladı. Koronavirüse yönelik tedbirlerin tamamlandığı 13 otelde, 5 Haziran'dan itibaren kapılar açılacak.<br>Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını devam ederken, turizm sektöründe pandemi sonrası yeni dönem hazırlıkları hızlandırıldı. Antalya'da milyonlarca turistin ağırlandığı otellerde, havuzdan restorana, odalardan eğlence mekanlarına kadar tüm alanlar koronavirüse yönelik tedbirlerle yeniden düzenlendi. Salgın sonrası yeni dönem için müşterilere hazırlanan otellerden bazılarının da açılış tarihi belirlendi. Bünyesinde 10 bin yatak kapasitesine sahip 13 otel yer alan Barut Hotels'de, 5 Haziran'da kapılar yeniden açılacak.<br>'TÜRK TURİZMCİLER OLARAK HAZIRIZ'<br>Barut Hotels Ticari Direktörü Samuray Önen, pandemi sürecinde Antalya'da şehir merkezindeki 2 tesisin hizmete devam ettiğini ve personelin çalışmasını sürdürdüğünü anlattı. Önen, personele koranivirüs hakkında interaktif eğitimler verildiğini söyledi. Pandemi sonrası yeni dönem için otellerde uygulanacak tedbirlere uyulması çağrısını yapan Önen, "Türk turizmcileri olarak hazırız. Turizm ekonomimizin yüzde 12'sini oluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışan ve misafir sağlığını koruyacak şekilde uyguladığı Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu ile otellerimizde hizmetlerimiz sürecek. 5 Haziran'da açılmaya başlayacak otellerimizin temmuz ayına kadar tamamını açmayı planlıyoruz" dedi. <br>'MİSAFİR YEMEĞİ SEÇECEK, PERSONEL SERVİS EDECEK'<br>Otelde alınacak tedbirler hakkında bilgi veren Önen, şunları söyledi:<br>"Misafirlerimize otellere girişte bilgilendirme broşürü dağıtacağız. Broşürde, odalarında, genel mekanlarda, restoran ve havuzlarda uymaları gereken kuralları belirteceğiz. Havuzda şezlonglar arasında 2 metre mesafe olacak. Ana restoranda büfeden misafirlerimiz istediği yemeği seçecek ama personelimiz servis edecek. Ortak kullanım alanlarında oturma grubu mesafelerini belirledik. Misafirlerimiz istediğinde maske, eldiven, dezenfektana ücretsiz ulaşacak. Asansöre kalabalık binmemeleri yönünde uyarıcı yönlendirmeler olacak."<br>Barut Hotels otellerinin açılış tarihleri şöyle:<br>"The Residence at TUI Sensatori Barut Fethiye: 5 Haziran 2020, Lara Barut Collection: 16 Haziran 2020, Barut Hemera: 26 Haziran 2020, Acanthus & Cennet Barut Collection: 26 Haziran 2020, Kemer Barut Collection: 26 Haziran 2020, TUI Sensatori Resort Barut Fethiye: 26 Haziran 2020, Arum Barut Collection: 3 Temmuz 2020, TUI Sensatori Resort Barut Sorgun: 3 Temmuz 2020, TUI Blue Barut Andız: 17 Temmuz 2020, Barut B Suites: 1 Ağustos 2020, Akra Hotels: 12 ay açık."DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM<br>2020-05-28 12:03:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.