İş makineleri vinçlerle indirildi, Gökliman Plajı’nda hazırlıklar başladı

'O günler çok özlendi'

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Antalya'nın Finike ilçesinde bulunan Gökliman Plajı'nda yeni sezon hazırlıkları için çalışmalar başladı. Sahile vinçlerle indirilen 2 adet iş makinesi plajda düzenleme çalışmaların startını verirken iş makineleri çalışmalarını tamamladıktan sonra şezlonglar, şemsiyeler pandemi kuralları dikkate alınarak, sosyal mesafe kuralları dahilinde yerleştirilmesine geçilecek. Finike Belediyesi tarafından gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarında şezlonglar ve masalar arasında 2,5 metre mesafe olacak. Sahilde ve restoranda sigara içilmeyecek. Hizmet self servis olarak verilecek ve tek kullanımlık bardak, tabak, çatakbıçakkaşık kullanılacak. Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, restoranda da hazırlıkların tamamlanmasının ardından Gökliman Plajı açılışa hazır hale geleceğini söyledi. Gökliman Plajı’nın kullanımına açılması için pandemi çerçevesinde sahillere ve denize erişimi engelleyen sınırlamanın kalkmasının beklendiği bildirildi.

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