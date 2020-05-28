El ele tutuşan çocuk heykellerini kırdılar

<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da Boğaçayı Rekreasyon Alanı içerisinde yer alan parktaki 7 çocuk heykelinin 2'si söküldü, 5'inin ise parmakları ve kolları kırıldı.<br>Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce yapılan Boğaçayı Rekreasyon Alanı içerisindeki çocuk oyun alanına, el ele tutuşmuş 7 çocuk heykeli koyuldu. Ziyaretçilerin fotoğraflar çektirdiği heykellere aradan geçen kısa sürede zarar verildi. 7 heykelden 2'si kimliği belirsiz kişiler tarafından tamamen yerinden söküldü. Kalan 5 heykelin ise kiminin parmakları, kiminin kolları kırıldı. Sökülen heykellerden birinin ise bacak kısmı alanda kaldı. DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-05-28 13:43:53<br>
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