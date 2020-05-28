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Antalya'da, karantina uygulanan mahallede gerginlik

DHA

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, koronavirüs karantinasına alınan mahallede yaşayanlar, gıda ürünlerine ulaşmakta güçlük çektikleri iddiasıyla eylem yapmak istedi. Engellemeye çalışan polis ile mahalleli arasında gerginlik çıktı. Emniyet yetkilileri, 'uyuşturucu satışının merkezi' olarak anılan Zeytinköy semtindeki mahallede bazı fırsatçıların, halkı galeyana getirdiğini belirtti.  'Covid-19' testleri pozitif çıkanlar ile temaslı olanların farklı sokaklarda oturması nedeniyle karantinaya alınan Yeşildere Mahallesi'nde, uygulamanın 14'üncü gününde gerginlik yaşandı. Gıda...

Antalya'da, karantina uygulanan mahallede gerginlik

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, koronavirüs karantinasına alınan mahallede yaşayanlar, gıda ürünlerine ulaşmakta güçlük çektikleri iddiasıyla eylem yapmak istedi. Engellemeye çalışan polis ile mahalleli arasında gerginlik çıktı. Emniyet yetkilileri, 'uyuşturucu satışının merkezi' olarak anılan Zeytinköy semtindeki mahallede bazı fırsatçıların, halkı galeyana getirdiğini belirtti. <br>'Covid-19' testleri pozitif çıkanlar ile temaslı olanların farklı sokaklarda oturması nedeniyle karantinaya alınan Yeşildere Mahallesi'nde, uygulamanın 14'üncü gününde gerginlik yaşandı. Gıda ürünlerine ulaşmakta güçlük çektiklerini ve pahalıya aldıklarını öne süren mahalleli, karantina sınırındaki bariyerlere kadar geldi. Aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla kişinin karantina bölgesinden çıkmasının engellenmesi için bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Uzun süre karantina şartlarına itiraz eden kişiler ile polis ekipleri arasında gerginlik çıktı. Mahalleli, daha sonra emniyet yetkililerinin gerekenin yapılacağı sözünü vermesi üzerine dağıldı.<br>ADI UYUŞTURUCUYLA ANILIYOR<br>Öte yandan gerginliğin çıktığı Yeşildere Mahallesi ile Gebizli Mahallesi'nin bulunduğu, 'uyuşturucu satışının merkezi' olarak anılan Zeytinköy'e, 15 Mayıs gecesi uyuşturucu almaya gelen yaklaşık 10 kişi, bölgenin polis tarafından girişçıkışa kapatılmasıyla mahsur kalmıştı. Bu kişilerin, demir bariyerlerle çevrili alandan dışarı çıkamadığı, mahallelerdeki evlerde konakladığı ihtimali üzerinde durulmuştu.<br>MADDE BAĞIMLISI, RÖGAR KAPAĞINDAN ÇIKARILMIŞTI<br>Mahalleye 19 Mayıs günü öğle saatlerinde girmeye çalışan uyuşturucu madde bağımlısı Aziz G., karantina altındaki bölgeye ulaşabilmek için kanalizasyona girmiş, 500 metre kala kanalizasyonda mahsur kalmıştı. Yardım isteyen Aziz G.'in sesini duyanların bildirmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edilmiş, Aziz G., rögar kapağından merdivenle çıkarılmıştı. Aziz G., polisin nasıl girdiğine yönelik sorusuna ise "Uyuşturucu bağımlısının giremeyeceği yer yok" karşılığını vermişti.<br>Emniyet yetkilileri, 'uyuşturucu satışının merkezi' olarak anılan Zeytinköy semtindeki Yeşildere Mahallesi'nde bazı fırsatçıların, halkı galeyana getirdiğini belirtti. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-05-28 14:08:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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