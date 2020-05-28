Motosiklet çalmaktan serbest kaldı, sokağa çıkmaktan 3 bin 150 lira ceza yedi Su dağıtıcısının motosikletini 3 dakikada çaldı, 1 saatte yakalandı

Ramazan Bayramının ikinci gününde su dağıtıcısının kullandığı motosiklet 34 dakika içerisinde çalındı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis, hırsızı 1 saat geçmeden yakalarken, motosikleti de sahibine teslim etti. Yakalanan hırsızlık şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Olay, Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının olduğu Ramazan Bayramının ikinci günü, öğle saatlerinde meydana geldi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir su bayisinde motosikletle su dağıtımı yapan Serkan Korçak isimli genç, Bahçelievler Mahallesi adresinden gelen sipariş doğrultusunda su götürdü. Motosikletle apartmanın kapısına kadar giren ve asansörle suyu 2. kata çıkaran Korçak, geri döndüğünde motosikletinin bıraktığı yerde olmadığını gördü. Şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra patronunu ve polisi arayan Korçak, çevrede motosikletini aramaya başladı.

Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikletin kaybolduğu yerin yakınında bulunan güvenlik kameralarından hırsızın kimliğini kısa sürede belirledi. Olayın üzerinden 1 saat bile geçmeden asayiş ekiplerince yakalanan hırsızlık olayının şüphelisi İbrahim Halil D., motosikleti sakladığı yeri gösterdi. Çalındığı yerden bir sokak ileride bir evin bahçesine saklanan motosiklet, su dağıtıcısı gence polisler tarafından teslim edildi.

Şelale Polis karakoluna götürülen ve hakkında sokağa çıkma yasağını ihlal suçundan 3.150 TL idari para cezası uygulanan İbrahim Halil D., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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