Konyaaltı’nda ‘cuma namazı’ hazırlıkları tamamlandı

Konyaaltı Belediyesi, İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle uzun bir aradan sonra 29 Mayıs’ta yeniden kılınacak cuma namazıyla ilgili belirlenen yerlerde hazırlıklarını tamamladı.

Korona tedbirleri kapsamında namaza ara verilen camilerde 29 Mayıs Cuma günü yeniden cemaatle namaza başlanacak. İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelge doğrultusunda belirlenen yerlerde cuma namazı cemaatle kılınacak. İlçe genelinde cemaatle cuma namazının kılınacağı yerleri duyuran Konyaaltı Belediyesi, bu yerlerle ilgili gerekli hazırlıklarını da tamamladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Valiliği tarafından belirlenen şartları uygun cami ve kapalı pazar yerlerinde, 29 Mayıs günü cuma namazının kılınması kararı doğrultusunda ilçe genelinde gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Konyaaltı İlçe Kaymakamlığı ve Konyaaltı İlçe Müftülüğü işbirliğiyle aldıkları tedbirleri açıklayan Başkan Esen, “Cuma namazı kılınacak cami avlusu ve kapalı pazar yerlerine girişler kontrollü olacak. Girişte dezenfekte kullanılacak. Cemaatin maske takması zorunlu olacak. Cemaat abdestini evde alıp gelecek ayrıca herkes kendi seccadesiyle namaz kılınacak alana gelecek. Alınan kararlar doğrultusunda ilçede namaz kılınacak alanlarda 1,5 metrelik mesafenin ayarlanması amacıyla işaretleme çalışmaları da tamamlandı” dedi.



Dezenfekte yapılacak, maske dağıtılacak

Konyaaltı İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu ise konuşmasında Konyaaltı İlçe Kaymakamlığı ve Konyaaltı Belediyesi’nin 29 Mayıs günü kılınacak olan cuma namazı hazırlıklarıyla ilgili büyük destek verdiklerini söyledi. Orhan İmamoğlu, “16 Mart tarihi itibariyle pandemi nedeniyle camilerimiz kapatılmıştı. Cuma namazı kılınmıyordu, vakit namazları ise sadece ferdi olarak kılınabiliyordu. 29 Mayıs Cuma günü itibariyle Türkiye genelinde bütün camilerimiz cami avluları ve açık alanlar olmak kaydıyla ibadete açılacak. Konyaaltı’nda cami avluları küçük olduğu için biz de Belediye Başkanımız Semih Esen ile irtibata geçtik. Pazar yerlerinin epey geniş alanı var. Sağolsun Semih Bey her türlü desteği vermeye hazırım dedi. Belediye Başkanımız namaz öncesinde dezenfekte ve temizlik yapacaklarını, herkese maske ve seccade dağıtımı yapılacaklarını söyledi. Bu bizi çok rahatlattı. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konyaaltı’nda, Korona tedbirleri kapsamında belirlenen cuma namazının kılınacağı yerler şöyle:

"Liman, Siteler, Öğretmeneveleri, Çakırlar, Pınarbaşı ve Gürsu mahallerinde cuma namazı kapalı semt pazarlarında kılınacak. Aşağıkaraman Mahallesi’nde Mehmet Kılıç Cami avlusu, Bahtılı Mahallesi’nde Sekçi Cami avlusu, Pınarbaşı Mahallesi’nde Akdeniz Üniversitesi Cami avlusu. Doyran Mahallesi mezarlık kapalı alanı."

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