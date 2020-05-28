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Başkan Böcek: "Su zammı diye bir şey asla söz konusu değildir. " Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: " Bir önceki ayın yüzde 80’i alındı. Sonra da yüzde 20 eklendi." " Sokağa çıkma yasağı var. 100 geliyorsa normal olarak 150-160 geldi. Bu siyasete alet edildi"

İHA

Başkan Böcek: "Su zammı diye bir şey asla söz konusu değildir. " Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: " Bir önceki ayın yüzde 80’i alındı. Sonra da yüzde 20 eklendi." " Sokağa çıkma yasağı var. 100 geliyorsa normal olarak 150-160 geldi. Bu siyasete alet edildi"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaretinde yaptığı açıklamada “Su zammı diye bir şey asla söz konusu değildir. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Kurulu’ndan geçtiği şeklindedir. Bir önceki ayın yüzde 80’i alındı. Sonra da yüzde 20 eklendi. Zaten herkes evde. Sokağa çıkma yasağı var. 100 geliyorsa normal olarak 150160 geldi. Bu süreçte bunu siyasete alet ettiler." dedi.
Kemer'de Cumhuriyet Meydanı projesini de inceleyen Başkan Böcek, Kemer’e muhteşem bir meydan kazandırdıklarını belirtti. Başkan Böcek, turizm ilçesi Kemer’e ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer’de bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk ziyaretini Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na yaptı. Büyükşehir Belediyesi olarak yerli yabancı 23 milyon insana hizmet verdiklerini belirten Başkan Böcek, “Antalya önemli bir turizm kenti. Pandemi süreci ile zor günler geçirdik. Normalleşme süreci ile ilgili açıklanacak kararları bekliyoruz. 1 Hazirandan sonra alınacak kararlara göre neler yapacağız. İlçe belediyelerimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla el ele verip çalışacağız. Önce can derdindeyiz. Halk sağlığımız çok önemli. Bu nedenle pandemi süresinde Antalya’da köşe bucak dezenfekte ve temizlik çalışması yaptık. İhtiyacı olan vatandaşımıza gıda yardımında bulunduk. Bu süreç sadece bizi değil tüm dünyayı etkiledi. Normalleşme süreci ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kemer’e ne yapılması gerekiyorsa yapacağız” dedi.

"Asla zam yok"
Kemer Arıtma Tesisi ile ilgili de bilgi veren Başkan Böcek, Kemer, Belek, Manavgat arıtmaları ile ilgili Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği protokolü imzaladığını Kemer arıtmanın da protokol çerçevesinde programa alındığını söyledi. Ziyarette suya zam yapıldığı iddialarının gündeme gelmesi üzerine bilgi veren Başkan Böcek , “Su zammı diye bir şey asla söz konusu değildir. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Kurulu’ndan geçtiği şeklindedir. Bir önceki ayın yüzde 80’i alındı. Sonra da yüzde 20 eklendi. Zaten herkes evde. Sokağa çıkma yasağı var. 100 geliyorsa normal olarak 150160 geldi. Bu süreçte bunu siyasete alet ettiler. Benim hayatım boyunca hiçbir zaman insanların ne ekmeğiyle ne suyuyla siyasetim olmaz. Onlar buradan nemalanmak istiyor. Ekmek çıkmaz onlara” diye konuştu.

"Rakip değiliz"
Kemer’e Pazar yeri ile ilgili de çalışmaları olacağını belirten Böcek, “Sadece Kemer belediyemizle değil diğer 19 ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızla yaptığımız ortak çalışmalar var. Antalya’da 4 yıl içerisinde 4 milyar 216 milyon TL’lik ASAT yatırımımız olacak. Halk Et projemizi sırayla tüm ilçelerimize kazandıracağız. Antalya, Manavgat ve Alanya’da hizmete açtık. Sırada Serik ve Kaş var. Sırayla ilçelerimizde hayata geçireceğiz. Besiciden alıyoruz. Sağlıklı, hijyenik ortamlarda veteriner denetiminde kesimlerini yapıyoruz. HalkSüt projemizi de pandemi nedeniyle askıya aldık. Biz kasaplara rakip değiliz. Sosyal bir projeyi gerçekleştiriyoruz” dedi.

"Adına yakışır meydan"
Başkan Böcek, Kemer Belediyesi’nin ardından Cumhuriyet Meydanı projesini de inceledi.
Kemer Cumhuriyet Meydanı Projesi çalışmalarında sona gelindiğini belirten Başkan Böcek, seçim programlarında olmamasına rağmen Kemer Cumhuriyet Meydanı’nı adına yakışır bir şekilde düzenleyerek büyüttüklerini söyledi. Başkan Böcek, meydandaki çalışmaların Haziran ayı içerisinde tamamen bitirileceğini müjdeleyerek, “Koronavirüs salgını ortadan kalkıp turizm sezonu açıldığında Kemer ziyaretçilerini yepyeni bir meydanla karşılayacak. Proje tamamlandığında Kemerliler büyük ve kullanışlı bir tören alanına kavuşacak” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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