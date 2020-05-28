Antalya'da, karantina uygulanan mahallede gerginlik (2)

'O günler çok özlendi'

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<br>KISMİ EV KARANTİNASINA GEÇİLECEK<br>Antalya'da, daha önce 'Covid-19' testleri pozitif çıkanlar ile temaslı olanların farklı sokaklarda oturması nedeniyle karantinaya alınan Yeşildere ve Gebizli mahallelerinde, karantina bu geceden itibaren kaldırılacak. Mahallerde kısmi ev karantina uygulamasına geçilecek.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-05-28 18:02:13<br>

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