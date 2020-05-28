Alanyaspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları

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Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 18.00’de yapılan antrenman kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra 2 grup halinde top kapma çalışması yapan turuncuyeşilli ekip, antrenmanı taktik içerikli oyun çalışmalarıyla tamamladı. Alanyaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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