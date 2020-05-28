Validen deniz müjdesi

<br>Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın 1 Haziran´dan itibaren birçok yasağın kaldırılacağına ilişkin açıklamaları sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada, denize girmek ve kıyıdan olta balıkçılığının 1 Haziran´dan itibaren serbest olacağı müjdelerini verdi.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından çoğunluğu 1 Haziran´dan itibaren uygulamaya geçecek normalleşme sürecine ilişkin kararlar arasında, başta Antalya olmak üzere sahil kentleri açısından en çok merak edilen denize girme kararı da bulunuyor. 1 Haziran´dan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı, plajların açılacağı, deniz turizmi ve balıkçılığın açılacağına yönelik açıklamaları deniz özlemi çeken vatandaşları mutlu etti.<br>KIYILARDA OLTAYLA BALIK YASAĞI KALKTI<br>Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın açıklamaları üzerine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kısıtlama sürecinde en çok karşılaştığı sorulardan biri olan kıyı balıkçılığıyla ilgili kısıtlamanın kaldırıldığı haberini `Oltalar hazır mı´ diye duyurdu. Bir süre önce alınan kararla tekne ile belli kurallar çerçevesinde serbest bırakılan amatör balıkçılık, bu yeni kararla kıyılardan da artık serbest bırakıldı.<br>`HAZIRIM YEMİ BİLE TAKILI´<br>Uzun süredir bu haberi bekleyen ve Vali Karaloğlu´nun twitine esprili yanıtlar veren vatandaşlar, `Hazırladım Sayın Valim kapının ağzında bekliyor´, `Hazır hazır yemi bile takılı bekliyoruz Sayın Valim´, `Mayolar da hazır başkan. Pazar gece 00.01´de dalarım suya´, `At de atalım Valim´, `Evde leğende balık tutuyorum öyle teselli ediyorum´ diyerek mutluluklarını ifade etti.<br>AKDENİZ SİZİ BEKLİYOR<br>Hem Antalyalıların hem de Antalya´ya tatile gelmek isteyenlerin en çok merak ettiği deniz ve plaj yasağının kaldırılmasıyla ilgili de sosyal medya hesaplarından duyuruda bulunan Vali Karaloğlu, müjdeli haberi şöyle verdi:<br>"Maviye özlemimiz bitiyor, serin sular bizi bekliyor! Akdeniz´le kucaklaşmaya, yunuslarla konuşmaya, Caretta Carettalarla yarışmaya hazır mısın Antalya."<br>Vali Karaloğlu, sosyal mesafelerin korunması, maskelerin takılması ve temizliğe dikkat edilmesi uyarılarında da bulundu. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR<br>2020-05-28 21:35:43<br>
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