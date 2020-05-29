Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar eroin ve esrar ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda takibe aldıkları Konaklı Mahallesi’nde şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Baskınlarda M.A., A.A., Y.A., A.K., H.S., M.Ç., O.K., M.Ö., M.A.A., Y.D. ve R.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda kırmızı ve yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu etkili 12 tablet ilaç, toplam 5.49 gram eroin ve bir miktar esrar ele geçirildi. Emniyete getirilen şüphelilerden 8’ine ‘Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan hakkında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, şüphelilere uyuşturucu satan M.A., A.A. ve Y.A. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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