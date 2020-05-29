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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Priv Eroğlu: "Fotoğrafçılar kendini geliştirmeye açık olmalı"

İHA

Son zamanlarda yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu çalışmalarla sektörde adını duyuran fotoğraf sanatçısı Priv Eroğlu, fotoğrafçılık konusunda kendisini geliştirmek isteyenlere tavsiyelerde bulundu.

Priv Eroğlu: "Fotoğrafçılar kendini geliştirmeye açık olmalı"

Son zamanlarda yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu çalışmalarla sektörde adını duyuran fotoğraf sanatçısı Priv Eroğlu, fotoğrafçılık konusunda kendisini geliştirmek isteyenlere tavsiyelerde bulundu.
Türkiye’de ve dünyada birçok model, manken ve sanatçı ile çalıştığını, çeşitli projelerde yer aldığını ifade eden Priv Eroğlu, fotoğraf tutkusunun küçük yaşlarda başladığını belirtti. Fotoğrafçılığa olan ilgisinin gün geçtikçe arttığını belirten başarılı sanatçı, bunun bir tutkununun ötesinde olduğunu fark etmesiyle birlikte meslek haline geldiğini söyledi. Fotoğrafçılık hakkında deneyimlerini paylaşan Eroğlu, “Fotoğrafçılığın bir tutku olarak başladığını fark ettim. Sürekli yeni bir şeyler üretmek, farklı bakış açıları yakalamak, fotoğraflar ile anlatılmak isteneni yansıtmak beni etkilemişti. Daha sonraki zamanlarda bunun bir tutkudan daha öte olduğunu fark ettim ve meslek haline geldi. Şu anda ülkemizde ve dünya genelinde birçok başarılı isim ile farklı projeler üretiyoruz. Salgın süreci dolayısıyla çalışmalarıma evden devam ediyorum. Yakın gelecekte ciddi çalışmalarla fotoğraf severlerin karşısında olacağım’’ dedi.
ABD’de çalışmalarını yürüttüğü Eroglu Productions Inc. adında bir prodüksiyon şirketi de bulunan Eroğlu, fotoğrafçıların değişen koşullara uyum sağlaması gerektiğini belirterek, ‘’Fotoğrafçılık da diğer meslek grupları ve sektörler gibi gelişimini hızlı bir biçimde devam ettiriyor. Son teknolojiyi takip etmek ve yenilikler ile yakından ilgilenmek fotoğrafçılar için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Fotoğrafçı her zaman bakış açısını ve kendisini değiştirebilen bir kişi olmalıdır’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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