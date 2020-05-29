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Baş pehlivanların güreş tuttuğu er meydanı cuma namazına ev sahipliği yaptı Türkiye'nin 4. Büyük Yağlı Pehlivan Güreşlerinin yapıldığı stadyumda cuma namazı

İHA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2,5 ay aradan sonra ilk cuma namazı, her yıl baş pehlivanların güreş tutup kıyasıya mücadele ettiği Karatepe Stadyumunda kılındı.

Baş pehlivanların güreş tuttuğu er meydanı cuma namazına ev sahipliği yaptı Türkiye'nin 4. Büyük Yağlı Pehlivan Güreşlerinin yapıldığı stadyumda cuma namazı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 2,5 ay aradan sonra ilk cuma namazı, her yıl baş pehlivanların güreş tutup kıyasıya mücadele ettiği Karatepe Stadyumunda kılındı.
Uzun bir aradan sonra ilçe halkı cuma namazını kılmak için Kaymakamlık başkanlığında kurulan komisyonun belirlediği yerlere akın etti. İlçe halkı ilk cuma namazını Türkiye’nin 4. Büyük Yağlı Pehlivan Güreşlerinin yapıldığı Karatepe Stadında kıldı. Daha önce Türkiye’nin ünlü başpehlivanlarının güreş tuttuğu çayırların üzerinde bu defa cemaat cuma namazı kıldı.
İlçede cami bahçeleri, cami yanındaki yollar, kapalı halk pazarları ve stadyumlar doldu taştı. Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan ve yüzlerce vatandaş, cuma namazını eda etmek için Karatepe Stadında buluştu. Cuma namazı öncesi İlçe Müftüsü Hacı Kahraman cemaate kısa bilgiler verdi. Cuma gününün Müslümanların bayramı olduğunu, bu yüzden cuma gününün Müslümanlar için önemli olduğunu hatırlatan Müftü Kahraman, "Bundan sonra devletimizin belirlediği şartlar altında cuma namazı kılacağız. Şartlara uymaz da salgının artmasına sebebiyet verirsek cumamızı yine kaybetmekle karşı karşıya kalırız. Hamd olsun bizleri yeniden cuma namazına kavuşturan Rabbimize” dedi.
Ezandan sonra İlçe Müftüsü Hacı Kahraman cuma namazını kıldırdı. Namazın ardından cemaat sosyal mesafe kurallarını ihlal etmeden alandan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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