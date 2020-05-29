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Uyuşturucu almaya gelenlerin mahsur kaldığı mahallede karantina sona erdi

DHA

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Zeytinköy semtinde uyuşturucu almaya gelenlerin mahsur kaldığı iki mahallenin karantina kararı sonra ererken, kısmi evsel karantinaya geçildi. Polisin demir bariyerlerle çevirdiği mahallede, gece 00.00 itibari ile hayat normale dönerken polis, sabah saatlerinde bariyerlerini topladı.  Yeşildere Mahallesi ile Gebizli Mahallesi'nin bulunduğu, Zeytinköy'de 'Covid-19' testleri pozitif çıkanlar nedeniyle 15 Mayıs'ta karantina uygulaması başlatıldı. Uyuşturucu ticaretinin yapıldığı mahallede 15 Mayıs gecesi...

Uyuşturucu almaya gelenlerin mahsur kaldığı mahallede karantina sona erdi

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Zeytinköy semtinde uyuşturucu almaya gelenlerin mahsur kaldığı iki mahallenin karantina kararı sonra ererken, kısmi evsel karantinaya geçildi. Polisin demir bariyerlerle çevirdiği mahallede, gece 00.00 itibari ile hayat normale dönerken polis, sabah saatlerinde bariyerlerini topladı. <br>Yeşildere Mahallesi ile Gebizli Mahallesi'nin bulunduğu, Zeytinköy'de 'Covid-19' testleri pozitif çıkanlar nedeniyle 15 Mayıs'ta karantina uygulaması başlatıldı. Uyuşturucu ticaretinin yapıldığı mahallede 15 Mayıs gecesi uyuşturucu almaya gelen yaklaşık 10 kişi, bölgenin polis tarafından girişçıkışa kapatılmasıyla mahsur kaldı. Mahalleye 19 Mayıs günü öğle saatlerinde girmeye çalışan uyuşturucu madde bağımlısı Aziz G., karantina altındaki bölgeye ulaşabilmek için kanalizasyona girip, 500 metre kala kanalizasyonda mahsur kaldı ve polis ekibi tarafından çıkartıldı. Uygulamanın 14'üncü gününde de gerginlik yaşandı. Gıda ürünlerine ulaşmakta güçlük çektiklerini ve pahalıya aldıklarını öne süren mahalleli, karantina sınırındaki bariyerlere kadar geldi. Aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla kişinin karantina bölgesinden çıkmasının engellenmesi için bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Uzun süre karantina şartlarına itiraz eden kişiler ile polis ekipleri arasında gerginlik çıktı. Mahalleli, daha sonra emniyet yetkililerinin gerekenin yapılacağı sözünü vermesi üzerine dağıldı. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu satışı yapılan Zeytinköy semtindeki Yeşildere Mahallesi'nde bazı fırsatçıların, halkı galeyana getirdiğini belirtti.<br>Gerginliğin yaşandığı mahallede akşam 00.00 itibari ile evsel karantina kararı uygulamasına geçildi. Alınan bu kararla birlikle iki mahalle etrafında 4 kilometre demir bariyerle çevrili alan, yeniden vatandaşlara açıldı. Sabah saatlerinde mahalleye gelen polis, demir bariyerleri toplandıktan sonra kamyonlarla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zeytinköy semtinde dün yaşanan karantina gerginliğinin ardından bugün hayat normale döndü.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-05-29 15:58:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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