Jandarmadan hırsızlık ve uyuşturucu şebekesine darbe

Antalya'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonla uyuşturucu bağlantılı hırsızlık şebekesi yakalandı. Yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen 5 adet motosiklet, 6 adet oto teybi ile 11 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manavgat’ta başta Sarılar Mahallesi olmak üzere jandarma sorumluluk bölgesinde motosiklet hırsızlığı olaylarının artması üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ile Manavgat JASAT ekipleri tarafından ortaklaşa çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şebekenin uyuşturucu bağlantılı olduğu belirlenirken, A.K. isimli şebeke üyesi çalıntı bir motosikletle yakalandı. Şebekenin diğer üyeleri S.Y. ile S.S.'yi yakalayan ekipler, şebeke üyelerinin ifadeleri doğrultusunda değişik adreslerde yaptıkları aramalarda 5 adet çalıntı motosiklet, 6 adet oto teybi ile 11 gram eroin maddesi ele geçirdi. Ele geçen motosiklet ve oto teypleri sahiplerine teslim edildi.

Suç şebekesinin, Manavgat ilçesinden çaldığı malzeme ve motosikletleri diğer ilçelere götürüp karşılığında uyuşturucu alıp Manavgat ilçesinde sattıkları tespit edildi. Gözaltına alınan ve Manavgat Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen şahıslardan S.Y. tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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