Düğün salonu işletmecilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düğün salonu işletmecilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

DHA

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)DÜĞÜN Saloncuları ve Organizasyoncular Sendikası Başkanı Barış Ay, koronavirüs nedeniyle düğün salonlarında uygulanan düğün yasağının 15 Haziran'da sona ermesi talebiyle Cumhurbaşkanlığı'na mektup gönderdi. Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular Sendikası Başkanı Barış Ay, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs nedeniyle düğün salonlarının faaliyetlerinde verilen aranın 15 Haziran'da sona ermesi talebiyle Cumhurbaşkanlığı'na mektup gönderdiklerini söyledi. Mektupta sektör olarak yaşadıkları sıkıntıları anlattıklarına değinen Ay, salonlarında yarın...

Düğün salonu işletmecilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

<br>Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)DÜĞÜN Saloncuları ve Organizasyoncular Sendikası Başkanı Barış Ay, koronavirüs nedeniyle düğün salonlarında uygulanan düğün yasağının 15 Haziran'da sona ermesi talebiyle Cumhurbaşkanlığı'na mektup gönderdi.<br>Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular Sendikası Başkanı Barış Ay, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs nedeniyle düğün salonlarının faaliyetlerinde verilen aranın 15 Haziran'da sona ermesi talebiyle Cumhurbaşkanlığı'na mektup gönderdiklerini söyledi. Mektupta sektör olarak yaşadıkları sıkıntıları anlattıklarına değinen Ay, salonlarında yarın açılacakmış gibi tedbirleri aldıklarını dile getirdi. 1 Haziran'da düğün salonlarının da açılmasını beklediklerini, ancak açıklanan genelgede kendilerine yer verilmemesiyle hayal kırıklığı yaşadıklarına değinen Ay, "Cumhurbaşkanımıza talep mektubunuzu ilettik. Postaya verdik. Mektubumuzda sektörümüzün problemlerini anlattık. Eğer bu şekilde devam ederse kaçak düğün yapılma olaylarının olacağını tahmin ediyoruz. Bizim düğün salonlarında kontrolümüzde düğün yaparız. Gelenler ateşleri ölçülecek, maskeleri verilecek, sosyal mesafe kurallarına uyulacak" dedi.<br>Gerekli tedbirlerin alınarak düğünleri gerçekleştirmeyi planladıklarından bahseden Ay, "Bizden istenen kuralları yerine getireceğiz. Düğün solonu işletmecileri gerçekten çok mağdur. Sektörümüzün sıkıntılar biriken kiraları ve günü gelen ödemeleri zamanı gelecek olan kredilerimiz var. Gerçekten çok mağduruz. Bu konuda hükümetimizden destek bekliyoruz. Bizlerin açılış süreci bir an önce belirlemeli. Gelin, damat adaylarımızın düğünlerin planlamalı. Gelin bu sektörün önünü açalım, bir tarih verelim ve bu tarihte de açmaları için gerekli şartlar hazırlayalım" diye konuştu.<br>Ay, Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiği mektupta isteklerini 10 maddede açıkladıklarını belirtti. 90 gündür düğün salonlarının kapalı olduğunu anlatan Ay, mektupta şu taleplere yer verdi:<br>"İş yerlerini kapatan düğün davet saloncuları ve organizasyonculara nakdi yardım yapılmalı. Salgın süreci boyunca hizmetlerde kullandığımız içecek, yiyecekler de KDV ve ÖTV kaldırılmalı. Salgın döneminde elektrik, su, doğalgaz faturaları Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde en az 9 ay ertelenmesi. Kapalı olan esnafımızdan tabela vergisi, çevre vergisi ve işgaliye harcı geçici olarak alınmamalı. Vergi, SGK, Bağkur prim borçları 1 yıl süreyle faizsiz ötelenmeli. Bu dönemde iş yeri kapalı olan esnafa kira desteği verilmeli yanı sıra stopaj vergisi de kaldırılmalı. Kapalı olan esnafımızın kesmiş oldukları çeklerin mücbir sebep kapsamına alınarak çeklerin ya devlet garantisine alınması ya da 1 yıl ötelenmesi. İcra durumuna düşmüş esnafımızın çeklerinin ve senetlerin ceza ve icra durumunun mücbir sebep kapsamına alınması. Sektörümüz için acilen 1 Haziran 15 Haziran tarihleri arası tarih verilmesi. Düğün davet saloncuları ve organizasyoncuların ilgili bakanlıklarımızın koyacağı şartnamelere uygun hareket edeceğine dair taahhüt vereceğimizin kabulüne."DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM<br>2020-05-29 17:13:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaaltı Belediyesi’nden Cuma namazı önlemleri
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi’nden Cuma namazı önlemleri
25 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER 25 litre sahte içki ele geçirildi
Toplu ulaşım esnafı destek bekliyor AESOB Başkanı Adlıhan Dere: " Toplu taşıma esnafımıza da yeni bir ücret tarifesi uygulanması zorunluluk haline geldi" " Ulaşım esnafımızın bu şartlarda ayakta kalması, evine ekmek götürmesi maalesef mümkün değil."
YEREL HABERLER Toplu ulaşım esnafı destek bekliyor AESOB Başkanı ...
15 bin kişilik camide 750 kişi ile cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER 15 bin kişilik camide 750 kişi ile cuma namazı ...
Jandarmadan hırsızlık ve uyuşturucu şebekesine darbe
YEREL HABERLER Jandarmadan hırsızlık ve uyuşturucu şebekesine darbe
Normalleşme listesinde adı geçmeyen düğün sektörü kara kara düşünüyor Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay: "Devletimizin koyacağı tüm kurallara uyacağız” “Sektörümüzün acilen 1 Haziran veya 15 Haziran tarihleri arasında açılma talebimiz var"
YEREL HABERLER Normalleşme listesinde adı geçmeyen düğün sektörü ...
Uyuşturucu almaya gelenlerin mahsur kaldığı mahallede karantina sona erdi
YEREL HABERLER Uyuşturucu almaya gelenlerin mahsur kaldığı mahallede ...
Antalya'da cemaatle ilk namaz
YEREL HABERLER Antalya'da cemaatle ilk namaz
Çöp atmaya gitti 6 bin lirasından oldu İş yerini kapatmak üzereyken hayatının şokunu yaşadı
YEREL HABERLER Çöp atmaya gitti 6 bin lirasından oldu İş yerini ...
Antalya’da tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı, camiler ve pazar alanları dolup taştı Alanya'da cemaat denize sıfır noktada saf tuttu Abdestler evde alındı, maskeler takıldı, sosyal mesafeli cemaati alanlar almadı
YEREL HABERLER Antalya’da tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı, ...
Baş pehlivanların güreş tuttuğu er meydanı cuma namazına ev sahipliği yaptı Türkiye'nin 4. Büyük Yağlı Pehlivan Güreşlerinin yapıldığı stadyumda cuma namazı
YEREL HABERLER Baş pehlivanların güreş tuttuğu er meydanı cuma ...
Tütüncü yapımı tamamlanan cemevini inceledi Kepez’den Altınova’ya cemevi
YEREL HABERLER Tütüncü yapımı tamamlanan cemevini inceledi Kepez’den ...
Priv Eroğlu: "Fotoğrafçılar kendini geliştirmeye açık olmalı"
YEREL HABERLER Priv Eroğlu: "Fotoğrafçılar kendini geliştirmeye açık ...
Alanya turizmi normalleşmeye hazır
YEREL HABERLER Alanya turizmi normalleşmeye hazır
Türkiye'de ilk 'Sağlıklı Turizm Belgesi', Sueno Hotels Belek'e/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Türkiye'de ilk 'Sağlıklı Turizm Belgesi', Sueno ...
Hayırseverden 20 derslikli ilkokul protokolü
YEREL HABERLER Hayırseverden 20 derslikli ilkokul protokolü
Türkiye'de ilk 'Sağlıklı Turizm Belgesi', Sueno Hotels Belek'e
YEREL HABERLER Türkiye'de ilk 'Sağlıklı Turizm Belgesi', Sueno ...
Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Camilerin ibadete açılmasıyla şükür için hayvan kesildi
YEREL HABERLER Camilerin ibadete açılmasıyla şükür için hayvan ...
Elmalı yeni otogarı kaba inşaatı bitti
YEREL HABERLER Elmalı yeni otogarı kaba inşaatı bitti
Finike Ziraat Odası Başkanı: Sıcak hava dalgası portakalı vurdu, rekolte düştü
YEREL HABERLER Finike Ziraat Odası Başkanı: Sıcak hava dalgası ...
413 kaçak yapının tespit edildiği Antalya'da yıkımlar devam ediyor Kemer'de kaçak yapılara taviz yok
YEREL HABERLER 413 kaçak yapının tespit edildiği Antalya'da yıkımlar ...
Covid -19 sürecinde 5 bin 857 kişiye Psiko-Sosyal Destek hizmeti verildi
YEREL HABERLER Covid -19 sürecinde 5 bin 857 kişiye Psiko-Sosyal ...
Şafak’ta konforlu yaşam dönemi
YEREL HABERLER Şafak’ta konforlu yaşam dönemi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X